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Alman turizm firması JT Touristik iflas etti

Antalya’da yılda 50 bine yakın turist gönderen Almanya’daki online tur operatörlerinden Berlin merkezli JT Touristik iflasını istedi. Şirketin, şu an Antalya’da tatil yapan 2 binin üzerindeki Alman müşterisi, 31 Ekim’e kadar sigorta şirketi güvencesi kapsamına alındı

Alman turizm firması JT Touristik iflas etti

Antalya’da yılda 50 bine yakın turist gönderen Almanya’daki online tur operatörlerinden Berlin merkezli JT Touristik iflasını istedi. Şirketin, şu an Antalya’da tatil yapan 2 binin üzerindeki Alman müşterisi, 31 Ekim’e kadar sigorta şirketi güvencesi kapsamına alındı

30 Eylül 2017 Cumartesi 22:15
Alman turizm firması JT Touristik iflas etti
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TURİZM sektörünün 'en kötü yıl' olarak değerlendirdiği 2016'ya göre bu yıl Alman pazarında yüzde 18'e yakın düşüş görülürken, Antalya'ya Almanya'dan kötü bir haber daha geldi. Berlin merkezli faaliyet gösteren online tur operatörü JT Touristik iflasını istedi.

YILDA 50 BİN TURİST

JT Touristik'in Almanya'dan Türkiye'ye yılda yaklaşık 50 bin turist gönderdiği, şirketin içine girdiği darboğaz nedeniyle gelecek yıl için müşterilerini sigorta ettirecek şirket bulamadığından dolayı iflasını istediği öğrenildi.

“3-4 BİN KAPASİTELERİ VARDI”

Seyahat Acenteleri Yöneticileri Derneği'nin (SAYD) eski Başkanı Recep Yavuz, iflas başvurusunda bulunan JT Touristik'in, Antalya ve bölgesinde şu anda tatilde olan müşterilerinin 31 Ekim'e kadar sigorta güvencesi altında olduğunu kaydetti. JT Touristik'in, Antalya'daki birkaç acenteye de hizmet verdiğini belirten Yavuz, Bazı acenteler yoğun olarak JT Touristik ile çalışıyordu ve 3-4 bin kapasiteleri vardı” dedi.

“SİGORTA ŞİRKETİ BULAMIYOR”

İflas nedeninin sigorta konusunda yaşanan sorunlar olduğunun belirtildiğini de kaydeden Yavuz, “JT Touristik gelecek sezon müşterilerini sigorta ettireceği sigorta şirketi bulamıyor. Online tur operatörlüğü bıçak sırtında gibi. Benzer iflaslar İngiltere'de de yaşanmıştı. Onlinedan olan bu kaybın klasik tur operatörüne yönelmesi olası” dedi.

KÖTÜNÜN DE KÖTÜSÜ 

Antalya'da uzun yıllar en büyük pazar konumundaki Almanya'dan ağustos sonu itibariyle gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldı. Antalya turizm tarihinin en kötü yılı olan 2016'da 8 aylık dönemde 1 milyon 320 bin olan Alman turist sayısı bu yıl 1 milyon 83 bin kişide kaldı. 2015 yılında ise aynı dönemde bu ülkeden Antalya'ya 1 milyon 956 bin turist gelmişti. 

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