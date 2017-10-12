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Alman turistin tercihi 'Mısır'

Eylül ayında Almanya'da Mısır'ın turizm destinasyonları rekor büyüme kaydederken, Antalya satışları dibe vurdu

Alman turistin tercihi 'Mısır'

Eylül ayında Almanya'da Mısır'ın turizm destinasyonları rekor büyüme kaydederken, Antalya satışları dibe vurdu

12 Ekim 2017 Perşembe 23:06
Alman turistin tercihi 'Mısır'
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ALMAN iş ve turizm dergisi fvw'nin Traveltainment verilerinden yola çıkarak yayınladığı habere göre, eylül ayında Mısır tatil satışlarındaki talep artışı devam ederken, İspanya ve Yunanistan talebi ise daha iyi seyretti. Türkiye'ye dönük satışlar ise yüzde 36 oranında düştü.
MARSA ALAM YÜZDE 121 ARTIŞ KAYDETTİ
Açıklanan verilere göre, Mısır'ın Hurghada bölgesine dönük rezervasyonlar yüzde 86, Marsa Alam rezervasyonları ise yüzde 121 oranında arttı.
İSPANYA'DAN KARIŞIK VERİLER
Birkaç ay boyunca düş kırıklığı yaratan İspanya rezervasyonlarında ise artış yaşandı. Buna göre, Fuerteventura rezervasyonları yüzde 9, Palma rezervasyonları ise yüzde 4 oranında artış gösterdi. İspanya'nın diğer 3 turizm bölgesi Las Palmas, Tenerife ve Arrecife rezervasyonları ise sırasıyla yüzde 3, 8 ve 3 oranında düşüş kaydetti.
YUNANİSTAN İYİ SATTI
Eylül ayında Almanya'da Yunanistan satışları da iyi gitti. Habere göre, bu ayda Heraklion rezervasyonları yüzde 27, Rodos rezervasyonları ise yüzde 36 büyüdü.
ANTALYA'DA YÜKSEK ÇİFT HANELİ DÜŞÜŞ
Almanya'da eylül ayının kaybedeni ise Antalya oldu. Bu ayda Antalya'ya dönük rezervasyonlar geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36 düşüş gösterdi. Antalya'nın tüm sezon boyunca düşen bir grafik izlediği belirtildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
MısırTurizm
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