Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Alman turist Türkiye'den vazgeçmiyor

Almanya'nın önde gelen tur operatörleri, hükümetin seyahat duyurusunu güncellemesine rağmen Türkiye'nin Almanlar için hala önemli bir tatil destinasyonu olduğu görüşünü paylaştı

Alman turist Türkiye'den vazgeçmiyor

Almanya'nın önde gelen tur operatörleri, hükümetin seyahat duyurusunu güncellemesine rağmen Türkiye'nin Almanlar için hala önemli bir tatil destinasyonu olduğu görüşünü paylaştı

25 Temmuz 2017 Salı 15:51
Alman turist Türkiye'den vazgeçmiyor
banner404

ALMANYA'NIN önde gelen tur operatörleri, Almanya Dışişleri  Bakanlığının Türkiye'ye ilişkin seyahat duyurusunu güncellemesinin ardından Türk  turizmiyle ilgili son durumu değerlendirdi.Ülkenin önde gelen firmalarından  FTİ Almanya'nın basın ofisinden  yapılan açıklamada,  Türkiye'deki rezervasyonların tüm yıl devam ettiği, bunun  özellikle kısa süreli rezervasyonlarda fark edildiği belirtildi.Açıklamada, halihazırda bir önceki yıla göre ciro ve turist  oranlarında çift haneli yüzdeyle bir artış gerçekleştiği ifade edildi.Bakanlığın kısa süre önce seyahat  duyurusunu güncellemesinin akabinde  müşterilere sunulan tekliflerin aynı şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada,  "Seyahat duyurusunda değişiklik yapıldıktan sonra, önceki haftalara göre  rezervasyonlarda önemli ölçüde değişikliğe gidildiğini tespit etmedik. Türkiye’yi  bilen ve seven müşterilerimiz orada memnuniyetle tatilini geçiriyor." ifadesi  kullanıldı.Türkiye’nin kendileri için önemli olduğu vurgulanan açıklamada,  "Türkiye bizim için önemli destinasyon ve 2017 yaz dönemi için kapasitelerimizi  büyük oranda doldurduk.  Hatta eylül ve ekim ayları için de talep yoğun."  ifadesine yer verildi.Açıklamada, kış dönemi için yapılan rezervasyonlarda da bir önceki  yıla kıyasla artış sağlandığı ifade edilirken piyasanın nasıl gelişeceğini tahmin  edemedikleri ancak bu noktada Türkiye’nin yanında oldukları kaydedildi.

TÜRKİYE'YE SEYAHATLERDE ARTIŞ TRENDİ

Öger Tours Genel Müdürü Songül Göktaş-Rosati de, güvenlik durumuna  ilişkin değerlendirmede prensip olarak Almanya Dışişleri Bakanlığının  tavsiyelerine uyulduğunu belirterek, bakanlığın Türkiye’deki güvenlik durumuna  ilişkin  yeni bir  değerlendirme yapmadığını, bu nedenle seyahat paketlerinde  değişikliğe gidilmediğini aktardı.Göktaş-Rosati, konuyla ilgili çok az müşteriden soru aldıklarını  belirterek, müşterilerin çoğunun Türkiye’ye sürekli gittiğine ve ülkeyi  tanıdığına işaret etti."Şu an son dakika seyahatlerde geçen yıla oranla olumlu bir trend  görüyoruz." diyen Göktaş-Rosati, bunun son gelişmelerden sonra ne kadar devam  edebileceğini öngöremediklerini kaydetti.Göktaş-Rosati, Türkiye'nin otel hizmetleri, misafirperverliği,  plajları,  güzel koyları, kültürü ve yemekleriyle bir tatilde ihtiyaç duyurlan  her şeyi sunduğunu ifade etti.TUI şirketinden yapılan açıklamada da "Türkiye’de Alman turist  sayısının hala istenilen seviyede olmamasına rağmen, bir süredir kısa süreli  rezervasyon taleplerinde canlanma görüyoruz. Bu konuda henüz bir şey değişmedi."  ifadeleri kullanıldı.Çok sayıda tatilcinin, diğer destinasyonlara göre daha avantajlı  olması nedeniyle Türkiye'yi seçtiğine dikkat çekilen açıklamada ülkede otel  çeşidinin de yüksek olduğuna işaret edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alman TuristTürkiyeAlmanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Rusya'da artış yüzde 40'
'Rusya'da artış yüzde 40'
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması turizmde sevinç yarattı
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması turizmde sevinç yarattı
İşte GZP'nin Şubat ayı verileri
İşte GZP'nin Şubat ayı verileri

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim