Alman tur operatörü Belek'teki ünlü oteli satın aldı

Antalya-Belek'te bulunan Magic Life Masmavi'nin TUI'ye satılmasına Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı.

Alman tur operatörü Belek'teki ünlü oteli satın aldı
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ÖMER Gür'ün sahibi olduğu Papirüs Otelcilik'in hisselerinin Alman tur operatörü TUI'nin Türkiye'deki otelcilik şirketi TT Hotels'e satılmasına Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı. Rekabet Kurumu'nun web sitesinde yapılan açıklamada, ''Ömer GÜR’ün kontrolünde bulunan Papirüs Otelcilik Yat. Turz. Sey. İnş. Tic. A.Ş.’nin hisselerinin TUI Travel Overseas Holdings Limited’in kontrolünde bulunan TT Hotels Turkey Otel Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi.'' denildi. 

Yeni satın almayla birlikte TUI'nin Türkiye'deki otel sayısı d 16'ya yükdeldi. O oteller şunlar:

1. TUI BLUE Marmaris

2. Hotel TUI SENSIMAR Seno Resort & Spa

3. Holiday Village Turkey Hotel

4. Bodrum Imperial Hotel

5. Hotel Grand Azur Marmaris

6. Hotel TUI Family Life Tropical Resort

7. TUI Magic Life Sarigerme Hotel

8. TUI Magic Life Waterworld Hotel

9. TUI Fun & Sun Club Belek Hotel

10. TUI DAY & NIGHT Connected Club Hydros Hotel

11. Pegasos Club Hotel

12. TUI Family Life Pascha Bay Hotel

13. Pegasos World Hotel

14. Pegasos Royal Hotel

15. Pegasos Resort Hotel

16. Magic Life Masmavi Club & Resort

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