Alman pazarı yüz güldürecek

EKİM ayında Almanya'da İspanya'nın popüler tatil bölgesi Mayorka'ya dönük paket tur satışları yüzde 33 oranında düşerken, Antalya satışları yüzde 39 arttı.

İSPANYA'NIN TÜM DESTİNASYONLARI DARALDI

Almanya'nın lider rezervasyon tedarik portalı Traveltainment'in verilerine göre, ekim ayında Almanya'da sadece Mayorka değil, İspanya'nın diğer destinasyonları ve Yunanistan da büyük kan kaybı yaşadı. Ekim ayındaki düşük satışlarla birlikte Mayorka'nın Almanya paket tur pazarından aldığı pay da yüzde 15'e düştü. Mayorka'nın yanı sıra ekim ayında Fuerteventura satışları yüzde 17, Las Palmas satışları yüzde 16, Tenerife satışları yüzde 18 ve Arecife satışları yüzde 15 daraldı.

ANTALYA UÇUŞA GEÇTİ

Buna karşın, paket tur satışlarında yüzde 39 artış kaydederek Almanya paket tur pazarından aldığı payı yüzde 28'e çıkaran Antalya ekim ayının net kazananı oldu.

MISIR'DA HURGHADA GERİLEDİ

Mısır'ın tatil bölgesi Hurghada'ya dönük satışlar yüzde 11 oranında gerilese de, yüzde 20 payla ekim ayında en çok paket tur satılan destinasyon oldu. Mısır'ın Marsa Alam bölgesine dönük satışlar ise yüzde 12 oranında arttı.

YUNANİSTAN DA KAN KAYBETTİ

Ekim ayında Almanya'da kan kaybeden bir diğer destinasyon ise Yunanistan oldu. Eylül ayında yüzde 13 daralan Heraklion satışları, ekim ayında da yüzde 17 düştü. Rodos satışları ise yüzde 2 geriledi.

