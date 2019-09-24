'Alman pazarı çok önemli'

Ramazan ÖZDEMİR

ÇAVUŞOĞLU Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına yaptığı özel açıklamada süreci ve yaşananları değerlendirdi. Çavuşoğlu, “Thomas Cook TUI’den sonra dünyanın 2. büyük tur operatörü. Dünyanın çeşitli ülkelerinden dünyanın çeşitli ülkelerine operasyon yapıyor. Kendisine ait uçak filosu olan bir tur operatörü. Uzun zamandır Thomas Cook’un finansal problemleri vardı. Çinli ortağı ile bunu çözmeye çalışıyordu. Türkiye’ye baktığımız zaman hemen hemen 800 bin civarında turist yollayan bir tur operatörü. Çeşitli ülkelerden çeşitli isimler altında. İngiltere’den ülkemize gelen misafir sayısı 150-200 bin civarında. Ağırlıklı olarak misafirlerimiz Bodrum, Kuşadası, Marmaris bölgesine geliyor. Biraz da Antalya bölgesine geliyor. İngiliz ayağı Alanya’yı çok fazla ilgilendirmiyor. Ama Thomas Cook’un iştikakları arasında İskandinavlar, Almanlar, Ruslar var. Dolayısı ile bunlar bizi ilgilendiriyor. İnşallah onlar İngiltere’ye bağlı değildir. Onların devamı gelir. Onlarında bir domino olayı yaratılırsa Alanya’ya olan etkisi çok olur. Türkiye olarak biraz etken hareket etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca olayı takip etmemiz gerekiyor. Dışarıdan tam olarak takip edemiyoruz. Bakanlıktan aldığımız bilgilerle hareket ediyoruz. Bunu takip edebildiğimiz sürece bunu en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Thomas Cook’un Türkiye’de yatırımları var. Diana Firması ile Türkiye’de çalışıyor. Önümüzdeki günlerde net detayları görebileceğiz” diye konuştu.