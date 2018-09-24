Alman havayolu şirketinin acentesi de Türkiye’de hizmette!

TÜRSAB A Grubu seyahat acentesi olan Germania Turizm, Türkiye’de Germania Şirketler Grubu’nu temsil ediyor. Germania halihazırda Türkiye’nin 15 havalimanından, Almanya ve İsviçre’ye 32 tane uçuş bağlantısı sunuyor. Bu havalimanı sayısı Kasım ayında 16’ya yükselecek.

Germania Turizm, güçlü bir satış ortağı olarak geniş Türkiye uçuş ağını seyahat acentelerine ve yolcularına daha yakından tanıtmayı hedefliyor. Germania Turizm profesyonel ve güvenilir bir acente hizmeti sunarken, turizmde partner ilişkilerini geliştirip desteklemeyi de amaçlıyor.

89 EURO’LUK FİYAT

Germania uçuşlarında tek yön bilet fiyatları 89 Euro’dan başlıyor. Türkiye’deki Germania uçuş destinasyonları ise şöyle: Adana, Antalya, Balıkesir, Ankara, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Zafer (Kütahya-Afyon-Uşak), Malatya, Zonguldak, Samsun, Gazipaşa, Dalaman, Bodrum, Kayseri. Ayrıca, Kasım ayında Germania uçuş ağına Trabzon da dahil olacak.

Germania, Almanya ve İsviçre’de; Bremen, Düsseldorf, Berlin-Tegel, Berlin-Schönefeld, Düsseldorf, Friedrichshafen, Münih, Münster/Osnabrück, Nürnberg, Rostock-Laage, Erfurt-Weimar, Dresden, Zürih (İsviçre) havalimanlarında hizmet veriyor.

Germania uçuşlarında, sandviç, alkolsüz içecekler ve gazete-dergiler her zaman bilet fiyatına dahil. Yolcular bunun yanı sıra Germania’da hiçbir ekstra ücret ödemeden genelde asgari 20 kg’lık bir bagaj hakkına sahip. Türkiye, Almanya ve İsviçre arasında birçok uçuşta; örnek olarak Gaziantep, İstanbul, Kayseri ve Samsun uçuşlarında olduğu gibi, serbest yük hakkı sınırı 25 kg’a kadar yükseliyor. Hatta Almanya çıkışlı Zonguldak uçuşlarında bu sınır 30 kg.