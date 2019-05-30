Alman devi Antalya’nın ünlü otelini satın alıyor

AVRUPA'NIN en büyük seyahat grubu TUI’nin Türkiye’deki otelcilik şirketi TT Hotels Turkey, Antalya-Belek’te bulunan Magic Life Masmavi Club & Resort’ü satın alıyor. Satın alma süreciyle ilgili Rekabet Kurumu’na yapılan başvuru, kurum tarafından incelemeye alındı. Rekabet Kurumu’nun kısa sürede içinde açıklanması bekleniyor. Rekabet Kurumu’nun sitesinde konuyla ilgili olarak yapılan açıklamda, ‘’Öngörülen satış ve devir alma işlem Papirüs Otelcilik Yatırım Turizm Seyahat inşaat Ticaret A.Ş. hisselerinin devralmması ile üst hakkı Papirüs Turizm 'e ait olan ve Antalya ili Serik İlçesinde bulunan Magic Life Masmavi Club & Resort Otel adlı teşebbüsün işletme ve kontrolünün TT Hotels Turkey Otel Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye devri ile ilgilidir.’’ denildi. Otel, 2015 yılında Robinson Club olarak hizmet vermeye başlamış, sonrasında ise Magic Life Masmavi ismiyle işletilmeye devam etmişti.



TUI'nin Türkiye'de 15 oteli var



TUI Travel'ın Türkiye'deki otel şirketi TT Hotels Turkey bünyesinde 15 tane otel bulunuyor. Şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre, o oteller şunlar:



1. TUI BLUE Marmaris

2. Hotel TUI SENSIMAR Seno Resort & Spa

3. Holiday Village Turkey Hotel

4. Bodrum Imperial Hotel

5. Hotel Grand Azur Marmaris

6. Hotel TUI Family Life Tropical Resort

7. TUI Magic Life Sarigerme Hotel

8. TUI Magic Life Waterworld Hotel

9. TUI Fun & Sun Club Belek Hotel

10. TUI DAY & NIGHT Connected Club Hydros Hotel

11. Pegasos Club Hotel

12. TUI Family Life Pascha Bay Hotel

13. Pegasos World Hotel

14. Pegasos Royal Hotel

15. Pegasos Resort Hotel