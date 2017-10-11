Alman acente umut dağıttı

SCHAUINSLAND-REİSEN, 2017 yılında cirosunu yüzde 7.2 oranında arttırarak 1.2 milyar Euro'ya yaklaştırdı. Müşteri sayısını ise yüzde 4.4 oranında arttıran şirketin lokomotif destinasyonları ise yüzde 29 büyüyen Yunanistan, yüzde 36 büyüyen Mısır ve yüzde 28 büyüyen Maldivler oldu. Schauinslan-Reisen'in toplam kapasitesinin sadece yüzde 15'inin iflas eden Air Berlin tarafından taşındığını açıklayan şirketin sahibi ve genel müdürü Gerald Kassner, kar marjlarının ise yüzde 3 arttığını kaydetti.

100. YILA ÖZEL RETRO BROŞÜRLER

2018 yılında 100. yılını dolduracak olan Schauinsland Reisen'in gelecek sezonda yüzde 5 büyüme hedeflediğini söyleyen Kassner, "2018 sezonunda kuruluşunun 100. yılına özgü '100 yılda sonsuz tatil' sloganıyla retro broşürler yaptıracağız" dedi. Ana ürünleri olan yetişkin oteli sayısını yeni sezonda 200'e çıkaracaklarını ifade eden Kassner, MSC Cruises ile başlattıkları kruvaziyer ve plaj programına Aida Cruises'u da ekledikleri bilgisin verdi.

'YÜKSEK EB İNDİRİMLERİ TÜRKİYE'Yİ AVANTAJLI KILDI'

Önümüzdeki sezonda fiyatları büyük oranda sabit tutmayı planlayan Schauinsland Reisen, 2018'de Mısır'ın daha pahalı olacağını açıkladı. Türkiye'ye dönük erken rezervasyonlarda (Earl Booking - EB), yüksek indirimler sayesinde, güçlü bir büyüme olduğunun altını çizen Turizm Müdürü Andreas Rüttgers, ise "Türkiye talebinin canlanmaya devam edeceğine eminiz" ifadelerini kullandı.

