ALKÜ’de 365 gün turizm konuşuldu

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 3. İstihdam ve Kariyer Günleri kapsamında seminerler düzenleyerek öğrencileri, farklı sektör temsilcileri ile bir araya getiriyor. İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen 365 Gün Turizm Paneli ’ne Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kantarcı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hayri Akın, programın konuşmacıları Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, İşletme Fakültesi Doktor Öğr. Üyesi Engin Üngören, Kanal Alanya Haber Müdürü ve programın Moderatörü Gaye Coşkun’un yanı sıra otel temsilcileri, akademisyenler ve öğrencileri katıldı. 365 Gün Turizm panelinin ardından ALKÜ, bu kez de öğrencileri gıda sektörünün öncü temsilcilerinden Unilever Food Solutions’la buluşturdu.

“TURİZMDE GELECEKTE NELER OLACAK”

Öğrencilere “Turizmde Gelecekte Neler Olacak” konulu sunum gerçekleştiren ALTİD Başkanı Burhan Sili, “Gelecekte kişiye özel seyahatler ve yalnız bayan seyahatleri, düşük bütçeli seyahatler, yaş turizminin gelişmesi, ender ve eşsiz çekiciliklere ilgi giderek artacak dedi. Günümüzde daha az rağbet gören seyahat çeşitlerine gelecekte insanların daha çok ilgi duyacağına değinen Şili, Çin en büyük seyahat pazarı olarak ağırlığının artacağını vurguladı. Şili, “ Asya Pasifik Bölgesi gelişimini sürdürecek. Yükselen gayrisafi milli hasılası, istihdam ve tüketim oranlarıyla Çin, 2017 itibariyle en büyük seyahat pazarı olarak konumlandı. 2016 yılında turizm harcamaları %12 artarak 216 milyar dolara, yurtdışına çıkan turist sayısı ise %6 artarak 135 milyon kişiye çıktı. Gelen turist sayısı açısından 57 milyon kişi ile 4. sırada yer almasına rağmen her geçen yıl bu sayı artıyor” dedi. Türkiye’de gelecekte neler olacağına da değinen Şili, “Gelir düzeyinin artmasına paralel olarak Türklerin yurt dışı seyahat harcamaları ortalama %5 artmaya devam edecek. Türkiye, turizmde önümüzdeki birkaç yıl karşı karşıya kalınan zorlukları aşmak için çaba gösterecek. Pazar ve ürün farklılaşmasına gidecek” diye konuştu.

“TURİZM SEKTÖRÜNÜN KIŞIN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR”

Turizm’in 12 ay boyunca sürdürülebilmesi için desteklemesi gerektiğini söyleyen Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, “365 Gün Turizm deyince öncelikle oteller akla geliyor. Otellerimizin açık kalması gerekiyor. Konaklama işletimlerimizin acık kalabilmesi için de desteklenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz, Tur Operatörleri yaz sonunda yazın devam ettiği destinasyonlara rotalarını çeviriyorlar. Otellerde fiyatlar kışın çok düştüğü için kapatmak durumunda kalıyorlar. Buna bağlı olarak da otellerimiz devlet tarafından daha fazla desteklenmelidir. SGK indirimleri olsun, enerji maliyetlerinin düşürülmesi konusunda olsun. Bizim otellerimiz var. Yatak kapasitemiz yüksek. Arz fazlamız bulunuyor. Zaten yazın otelleri doldurmakta zorluk çekiyoruz. Kışın çok fazla boşluğumuz var. Bunun içinde artık hükümetin elini taşın altında koyduğunu görebiliyoruz. Uçakların seferlerine devam etmesi gerekiyor. Bu konuda hükümetimiz de olumlu adımlar atıyor” diye konuştu.

“TURİZM İÇİN YENİ ÜRÜNLER ÜRETMELİYİZ”

Turizme yeni ürünlerin kazandırılması gerektiğine değinen İşletme Fakültesi Doktor Öğr. Üyesi Engin Üngören de,” Alanya’da 365 gün turizm olgusunun gerçekleşmesi için deniz, kum, güneş yanında başka değerler de üretmesi ve bu değerleri bir turizm ürününe çevirmesi gerektiğini düşünüyorum. Alanya yaz mevsimini satabiliyor. Kış mevsiminde de satabilmesi için dünyadaki mevcut değişimleri doğru okuyarak, ortak akıl çerçevesinde yeni ürünler üretebilmesi gerekmektedir. Örnek olarak bugün Antalya’nın bir Altın Portakal’ı, Adana’nın Altın Kozası varsa, Alanya’nın da Altın Muz Film Festivali, Altın Avakado Tiyatro festivali gibi ulusal ve uluslararası festivalleri olabilir. Ayını şekilde bölgenin taşıma kapasitesinin belirlenmesi de aynı öneme sahiptir. Buna benzer birçok şey geliştirilebilir. Sonuç olarak, insan, veri, değişim ve bunların sonucunda değer oluşturan ve değer sağlayan ürünler gerçekleştirebilirsek 365 gün turizmi sağlayabiliriz” diye konuştu.

UNİLEVER’DE ÇALIŞMANIN ŞARTLARI ANLATILDI

Günün sonunda ise gıda sektörünün öncü temsilcilerinden Unilever Food Solutions Müşteri Yöneticisi Murat Can Bayri, Akdeniz Baş Aşçısı Turgut Can ve Pazarlama Müdürü Bahadır Elezoğlu, öğrencilerle önemli bilgiler paylaşarak, tavsiyelerde bulundular. Yaptığı sunumda Bayri, şirketlerinde çalışmak veya staj yapmak isteyen öğrencilerle iletişim bilgilerini paylaştı ve başvuruları nasıl yapacaklarını, hangi şartları taşıması gerektiği konularında önemli bilgiler aktardı. Ayrıca Bayri, ALKÜ 3. İstihdam ve Kariyer Günleri’nde programlarına katılan öğrencilerin istekli ve heyecanlı olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.