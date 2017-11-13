ALKÜ'de turizm konuşulacak

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Alaaddin Keykubad Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Araştırma Merkezi işbirliğiyle bugün 10.00-12.00 saatleri arasında ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda 2017’nin “Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Sürdürülebilir Turizm Yılı” olması nedeniyle “Sürdürülebilir Turizm” konulu konferans yapılacak. Konferansa ALKÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kemal Kantarcı, ALTİD Başkanı Burhan Sili, TÜROFED Başkanı Osman Ayık ve Türkiye ve dünyada iklim ve sürdürülebilirlik alanlarında en önemli uzmanlarından biri kabul edilen İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu katılacak. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, bu şuraya tüm turizmci ve vatandaşları davet etti.
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