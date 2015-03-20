Ali Sabancı, Antalya'da konuk olacak

ANTALYA Genç İşadamları Derneği (ANTGİAD), Pegasus Hava Taşımacılığı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'yı konuk edecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra İstanbul Sanayi Odası ve Türkiye ABD İş Konseyi (TAİK) üyesi Ali Sabancı, 24 Mart Salı günü saat 18.30'da Akra Barut Otel'de ANTİGAD üyeleriyle buluşacak. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olan Sabancı, iş hayatında deneyimlerini dernek üyeleriyle paylaşacak.

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