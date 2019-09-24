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Alanya'ya bir müjde de Almanya'dan: Thomas Cook'un iştiraki Condor kurtuldu

Thomas Cook'un Nordic operasyonlarının devam edeceği müjdesinin ardından, Thomas Cook'un Almanya’daki iştiraki Condor Havayolu ile ilgili iyi haber az önce geldi

TURİZM 24.09.2019, 21:26 24.09.2019, 21:30
Alanya'ya bir müjde de Almanya'dan: Thomas Cook'un iştiraki Condor kurtuldu
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DÜNYANIN ikinci en büyük tur operatörü Thomas Cook’un iflas ederek, tüm operasyonlarını durduğunu ilan etmesinden sonra, gözler şirketin Almanya’daki iştiraki Condor Havayolu’na çevrilmişti.

Uçuşlara devam edileceğini açıklayan bir firma sözcüsü, ana şirketin iflası nedeniyle girilen finansal darboğazdan kısa vadede çıkabilmek için devletten garantili fon şeklinde kredi istendiğini duyurmuştu. Federal Ekonomi Bakanlığı kredi talebini doğrulayarak, en kısa zamanda cevap verileceğini belirtirken, Condor’un istediği miktar konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Sektör uzmanları söz konusu meblağın 200 milyon Euro olduğundan yola çıkıyor ve hükümetin şirketi kurtarabilmek için bu parayı vermekten başka alternatifi olmadığını savunuyordu.

İyi haber az önce geldi ve Condor'u Alman hükümetinin kurtardığı bildirildi. Condor'un batmasının diğer Alman acentaları da etkileyeceğini bilen turizmciler, bu haberle rahat bir nefes aldılar. Condor'un kurtuluşu, dünyaca ünlü Alman gazetesi Bild'e de haber oldu.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#Thomas Cook #Alanya #Almanya #nordic
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