Alanya’ya Alman ilgisi artıyor

TÜRKİYE'NİN 5 yıl aradan sonra Alman turizm piyasasında yeniden güçlü bir talep gördüğünü, Almanların tekrar Türkiye'nin Akdeniz sahillerine geri döndüğü belirtildi. Tur operatörleri Kanarya Adaları, İspanya'nın tatil beldesi Mallorca ve Girit'te düşüş yaşanırken, Antalya, Alanya ve Side'deki otellerin büyük ilgi gördüğünü açıkladı. Alman Tatil Seyahat Toplum Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan ‘2019 Seyahat Meyilleri’ konulu araştırmaya göre Almanların yüzde 80’inden fazlasının tatil için ekonomik durumlarının iyi olduğu, yüzde 60'ının yaz tatili için para ayırdığı ve 63'ünün seyahat etmek için planlama yaptığı belirlendi. Almanların yüzde 30'u, yaz tatilini kendi ülkesinde geçireceği belirlendi. Almanların yüzde 23'ünün tatil için paket tur satın alma eğiliminde olduğu ve paket turu satın alanların da yüzde 90’ının, ‘her şey dahil’ tatil rezervasyonu yaptırdığı belirlendi. Alman tatilcilerinin İtalya'daki kaos, İspanya'daki hükümet krizi, Fransa'daki Sarı Yelekliler yüzünden endişeli oldukları belirlendi.