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Alanyalı turizmciye büyük müjde

ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Ukrayna'dan GZP'ye yapılacak direkt charter uçuşları için yakında imzaların atılacağını ve sezonda Alanya'ya 1.2 milyon Ukraynalı turist hedefinin konulduğunu açıkladı

Alanyalı turizmciye büyük müjde

ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Ukrayna'dan GZP'ye yapılacak direkt charter uçuşları için yakında imzaların atılacağını ve sezonda Alanya'ya 1.2 milyon Ukraynalı turist hedefinin konulduğunu açıkladı

30 Ekim 2017 Pazartesi 22:56
Alanyalı turizmciye büyük müjde
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Yasin ARAZ

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), yurtdışında sürdürdüğü tanıtım çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, turizmin içerisinde bulunduğu sıkıntılı durum ve Rusya küskünlüğü sonrası arayışını başlattıkları alternatif pazarlardan olumlu geri dönüş aldıklarını, Ukrayna'nın da yürütülen çalışmaların neticesinde en çok geri dönüş sağlanan pazar olduğunu söyledi. Gayret edildiği zaman pazarlardan verim alınabildiğini ifade eden Dahaoğlu, tüm pazar ülkelerdeki fuarlara katılmaya devam edeceklerini söyledi.
'700 BİN UKRAYNALI AĞIRLADIK'
Dahaoğlu şöyle konuştu: "2016'da Rus krizinin patlak vermesiyle alternatif pazarlara yöneldik. Buradaki en büyük pazarlardan birisi Ukrayna'ydı. Yıllardır orada tanıtım çalışmaları yürütüyoruz. Geçen yıl da ALTAV ve Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ile Ukrayna Parlamentosu'na konuk olup Alanya'yı anlatmıştık. Şimdi de sonuçlarını güzel bir şekilde alıyoruz. Geçen sene krizin olduğu dönemde 700 bin dolaylarında Ukraynalı turisti bölgemizde ağırlamıştık, bu gelişmeler ışığında çalışmalarımızı da sürdürdük. 2017'de 1 milyon hedefimiz vardı, buna da büyük oranda yaklaştık.
'GZP İÇİN İMZALAR YAKINDA ATILACAK'
Buradaki büyümeyi gören Ukraynalı tur operatörleri de Alanya'ya ciddi şekilde ilgi duymaya başladılar. Yolcu göndermeyi hedeflediklerini, gönderdikleri müşterilerden de oldukça olumlu geri dönüş aldıklarını söyleyen operatörler var. Şu an için pek kimse bilmese de, Ukrayna'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) direkt sefer çalışmalarına başladılar. Önümüzdeki günlerde imzaları atmayı planlıyorlar. Ukrayna'daki büyük şehirlerde yer alan havalimanlarından GZP'ye yolcu gönderecekler. Alanya'ya gönderecekleri turist hedeflerini de 1 milyon 200 bin olarak belirlediler. Biz de ALTAV olarak daha fazlası için çalışmaya devam edeceğiz."
 

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Anahtar Kelimeler:
ALTAV Başkan YardımcısıMehmet DahaoğluUkraynaGzp
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