Alanyalı turizmcinin umudu yeşerdi

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, OTI Holding'in kuruluşunun 25'inci yılı etkinlikleri kapsamında Belek'teki bir otelde düzenlenen gala yemeğine katılmış, galada yaklaşık 30 ülkeden 2 bine yakın acente sahibi, havayolu şirketi temsilcileri ile çok sayıda operasyon müdürüne seslenmişti. Çavuşoğlu "Gelecek sene Almanya'dan, Avrupa'nın her yerinden gelen turist sayısında artış olacak, talepler patlamaya başladı. Son iki senedir gittikleri yerlerden memnun kalmadılar, oralarda soyulduklarını söylüyorlar. Türkiye'ye geri gelmek istiyorlar çünkü hizmet sektöründe dünyada en öndeyiz" demişti. Çavuşoğlu'nun bu sözleri, dört gözle Avrupalı turist bekleyen Alanya turizm sektöründe sevinç yarattı. Peki esnaf ve halkın beklentisi nasıl? İşte yanıtı:

ABDULLAH YALÇIN (SİGORTACI)

Turizm seneye inşallah daha iyi olur. Umudumuz o yönde. İşlerimize doğrudan etkisi olan bir durum. Turizmden para kazanan esnafımız çok fazla, onlar kazanacak ki bize de yansısın. Onlar kazanamadığı sürece bizim de işlerimiz düşecek. İnşallah ifade edildiği gibi daha kazançlı, daha dolu dolu bir sezon olur ve herkesin yüzü güler.

AHMET OYOĞLU (ANİMATÖR)

Ben işim icabı sürekli turizmin içerisinde olan birisiyim. Direkt misafirlerle kontak halindeyim. Açıkçası turistler Türkiye'den korkuyorlar. Bu onların düşüncesi. Yurtdışından gelen misafirlerin bazıları tutuklanabileceklerini düşünüyorlar ve dış basındaki kötü haberlerden dolayı ters algı içerisindeler. Bu yüzden korkuyorlar. Rusya'dan gelen turist sayısı çok olsa da ekonomik olarak hiç öyle değil. Havalimanı istatistiklerine bakarsak, evet, rakamsal olarak gelen, giden var ama Türkiye'ye ne bırakıyorlar, ona da bakmak lazım.

HAKKI ÇALIŞ (SERBEST MESLEK)

Dünyada politika çok önemli. Tabiki bizler Alanyalı olarak istiyoruz ki, İskandinav ülkeleriyle ilişkilerimiz iyi olsun. Türkiye'nin 80 milyar dolar fabrika geliri var, 70 milyar dolar turizm geliri var. Yani neredeyse kafa kafaya. Turizmin önemini buradan anlayabilirsiniz. Ülkemiz çok güzel, çok seviyoruz, bizim politikacılarımızdan da beklediğimiz, Alanya'ya sıkça gelen İskandinav ülkeleriyle iyi geçinmeleri. Açık konuşayım, şu an esnaf kan ağlıyor. Gelen turistlerin ağırlığı Rus'tu, onlar da geceliği 8 dolara otellere geliyorlar. Eskiden icra dairelerinde insan olmazdı, şimdi kuyruktan ilerleyemiyorsunuz. Ekonomi iyiyse, turizm iyiyse, bunun nedeni nedir? Politikada kültür ve turizm anlamında biraz daha dikkatli olmalıyız.

ALİ KEMAL BALCI (SERBEST TİCARET)

Bu yılki turizm, gelecek yıl turizmin daha iyi olacağını gösterdi. Ancak devlet politikası ne şekilde işleyecek, onu bilemiyoruz. Malum her an Suriye, Irak cephelerinde olabilecek karışıklıklar, ülkemizi etkileyebilir pozisyonda. İnsanlar ister istemez turizm ve tarım konusunda tedirgin olabiliyor. Gelen turistin kalitesi de belli.

MURAT PINAR (KUYUMCU)

35 senedir Alanya'dayım, turizmde şunu öğrendim ki, her geçen yıl bir öncekini aratıyor. Geçen seneyi kötülüyorduk, bu sene biraz daha kötü oldu. Kalabalık olmasına oldu ama parasız turist geldi. Alanya'yı ayakta tutan İskandinav turistti. Esnaf para kazanamıyor, kirasını ödeyemiyor. Seneye de iyi olacağını sanmıyorum. Alanya zaten cazibesini kaybetmeye başladı. Her yer beton oldu. İnsanlar biraz eğleneyim, biraz dinleneyim diye geliyordu ama şimdi daha farklı bir algı var. Eskiden gelen Almanlar'la oturur sokakta tavla oynardık, muhabbet ederdik. Şimdi o ortam yok. Alanya eğlence şehri olmaya başladı. Dans et, müzik dinle, barlarda eğlen, mantığına döndü.

MUSA ÖĞÜTÇÜ (ALANYA MARDİNLİLER DERNEĞİ BAŞKANI)

2018 turizm sezonu çok iyi olacak. Beklentilerin üzerine çıkan bir yıl olacak. Özellikle Arap ülkelerinden, Avrupa'dan ve Rusya'dan gelecek olan misafirlerle iyi bir sezon geçireceğiz. Görüntü de, istatistikler de bu yönde. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş bu yönde çalışıyorlar. Güzel bir turizm sezonu bizi bekliyor, her şey güzel olacak.