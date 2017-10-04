Alanyalı turizmcinin 'Akdağ' isyanı

HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine karşın yaz turizm sezonunun sonuna gelindiği şu günlerde, turizmcileri 'kış' endişesi sardı. Son iki yıldır yaz turizminden beklediğini bulamayan, hatta 2016 yılında dibe vuran turizm sektöründen umudunu iyice kesen turizmciler, turizmde çeşitlilik noktasındaki serzenişlerini dile getirdiler. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, "Turizm sezonunda sıkıntılar çekiyoruz ama bu sıkıntıları giderecek adımlar atmıyoruz" dedi. Çavuşoğlu, "Akdağ projesi tam bir yılan hikayesine döndü. Yıllardır konuşuluyor ama yapılan bir şey yok. Devletimiz orada yol da yaptı, yetkililer araştırma da yaptı. Ama bunların dışında hiç bir somut adım yok. Golf projesi gibi o da havada kalan projelerden artık. Herkes konuşuyor ama yapılan bir icraat yok. Tek bir icraat var o da yol açılması. Umuyoruz ki bu çalışmalar tekrar gündeme gelir ve hayata geçirilir. Alanya'nın ve turizmimizin buna ve bunun gibi projelere ihtiyacı var" diye konuştu.

'15 TEMMUZ PROJEYE DARBE VURDU'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise, "Alanya'nın her türlü yeni projeye ihtiyacı var. Şu an gündemde olan golf ve kayak projeleri olmak üzere daha nicelerine ihtiyacımız var. Alanya'nın denizine, kumuna, güneşine neden kayağını da eklemeyelim. Ama üzerine daha çok düşülmesi gerekiyor. Projeler ne yazık ki yavaş ilerliyor. Bunda pek çok etken var tabi ki, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle beraber devlette ne yazık ki aksamalar oldu. Kısa sürede hayata geçmesini istediğimiz bir çalışma" dedi.

