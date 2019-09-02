Alanyalı turizmcilere 'Yatırım kredisi' müjdesi

KARGICAK Otelciler Derneği Başkanı, ALTİD (Alanya Turistik İşletmeciler Derneği) Başkan Yardımcısı, ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) Otelciler Komitesi Başkanı, ALTSO Meclis Üyesi ve Klas Grup Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Barcın, yakın dostu olan eski Diyarbakır milletvekillerinden Sebgetullah Seydaoğlu ile birlikte eski İçişleri Bakanlarından olan Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu'yu ziyaret etti.

Aksu'ya yeni görevi nedeniyle 'Hayırlı olsun' diyen Barcın, Alanya turizmi ve turizm sezonu hakkında bilgiler verdi. Alanya otellerinin yenilenmesi gerektiğini, otellerin büyük çoğunluğunun tadilata ihtiyaç duyduğunu söyleyen Barcın, Aksu'dan turizmcilere uygun koşullarda yatırım kredisi desteği sağlamasını istedi.

'GEREKENİ YAPACAĞIZ'

Vakıfbank'ın turizm sektörüne her türlü desteği vereceğini söyleyen Aksu "Ülkemizin bacasız sanayisi turizmi, ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlayan turizmcilerimizi destekleyeceğiz. Tesislerimizin yenilenmesi noktasında da üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Alanyalı hemşehrilerime selamlarımı iletin, gerekeni yapacağız" dedi.

Barcın, Aksu'ya teşekkür ederek Alanya'ya davet etti. Barcın, davetini kabul eden Aksu'yu Alanya'da turizmcilerle buluşturacak bir toplantı da organize edeceklerini söyledi.