Alanyalı turizmciler umudunu GZP'ye bağladı

Yasin ARAZ

2018 YILI turizmcilerin yüzünü güldürürken, yaz sezonunun son günlerinde sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Kış sezonunda kapanmayacak otel sayısında artış beklendiğini belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, önümüzdeki aylar için rezervasyonların devam ettiğini söyledi. Başkan Ayık, "Geçmişte olduğu gibi tekrar uzun sezon dönemlerini yaşamak için emin adımlarla turizmde ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

'YANSIMASI OLUMLU OLACAK'

Eskiden sezon içinde 7-8 aylık dönemler yaşandığını hatırlatan Osman Ayık, "Şimdi bu dönemlere doğru emin adımlarla gidiyoruz gibi gözüküyor. Tabii ki bizim yapacağımız birtakım iyileştirmelerle bunu daha hızlandırmak. Otelciler ve diğer sivil toplum örgütleri olarak da bu yönde ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Kıyı bölgelerinde geçen yıllarla kıyaslandığında açık tesis sayısında bu yıl muhtemelen ciddi artışlar bekliyoruz" diye konuştu.

'ÇOK UÇAK ÇOK TESİS DEMEK'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Tesislerin açık kalmasını sağlayacak en önemli faktör talep. Talep oldukça her tesis açık kalmak ister. Burada da en önemli ayağımız Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) gibi duruyor. Kışın GZP'ye inen uçak sayısında düşüş yaşanıyor ne yazık ki. Bu uçaklar kışın da inmeye devam etse, daha iyi günler görürüz. Çok basit bir denklem, uçak varsa yolcu var, yolcu varsa tesis var. Antalya Havalimanı'na yakın konumdaki Belek ve Side gibi bölgelerde tesisler kış fiyatlarını Alanya'nın fiyatlarına yakın bir rakama çekiyor. Durum böyleyken Alanya'ya gelmek isteyenler GZP'ye uçak olmadığını görünce Antalya'ya gidiyor" ifadelerini kullandı.

'EYLÜLDÜ KASIMI GÖRDÜK'

Dahaoğlu, halihazırda Alanya'da sezonun uzadığını da ifade ederek, "Alanya'da ekim sonu gelmesine karşın kapanmayan tesisler var. Kasım ayının 11-12'si gibi kapanacak oteller var. Bu da sezonun halen iyi gittiğini, iki hafta kadar daha tesis de olsa yüzlerin güleceğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda eylül sonu kapanan oteller şimdi kasım ayını görür oldu. Bu sevindirici bir gelişme" diye konuştu.

'KASIM OLDU ÇARŞI TURİST DOLU'

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir de şu değerlendirmeleri yaptı: "Bugün ekim ayının sonuna geldik. Alanya'da çarşıya çıkan herkes görüyor ki Alanya'da yaz bitmemiş, yaz bitse de sezon bitmemiş. Çarşı pazar turist dolu. Geçen sene sinek bile avlayamayan dükkanlar bugün neredeyse eleman ilanı verecek. Bu sene de 'İş yapmadım' diyen esnafımıza ben hiç bir şey söyleyemiyorum. Biz iyi çalışmalarımıza devam ettikçe, gayretimizi gösterdikçe daha güzel günler görürüz. Sezonu mart sonu açtık, kasım ayı geldi."