Alanyalı turizmciden dünyada bir ilk 

TEKNOLOJİYE yatırım yapan oteller, misafirlerinin memnuniyeti ve isteklerini de göz önüne alarak yeni uygulamalara imza atıyorlar. Granada Luxury Belek, misafirlerinin yanlarından hiç ayırmadıkları telefonlarında gün boyu oynayacakları ve günün belli bölümlerinde ödüllendirildikleri otele ait özel bir oyunu hayata geçirdi.

GRANADA KRALLIĞI, MİSAFİRLERİN BÜYÜK İLGİSİNİ ÇEKİYOR

‘Granada Krallığı’ adı altında gerçekleştirilen ve Antalya Teknokent’te Uras Oyunlastirma Platformu tarafından geliştirilen oyun, misafirler tarafından büyük ilgi görürken, her gün yüzlerce kişi bu oyunu oynuyor. Otelin dört bir yanına asılan QR Kodlar ile telefonlarını taratan misafirler hem oyunu indiriyorlar hem de çeşitli anketlere cevaplar vererek otel için önemli düşünceleri de iletmiş oluyorlar.

‘GRANADA KRALLIĞININ KRAL VE KRALİÇESİNİ SEÇİYORUZ’

Yaklaşık iki aydan bu yana bu hizmeti misafirlerine sunduklarını dile getiren Granada Luxury Hotels'te Bilgi İşlem Müdürü Onur Taşkın yaptığı açıklamasında, dünyada bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylerken, “Şu anda otelimizde günlük 4 bin cihazı internete bağlıyoruz. Dolayısı ile bu oyunu da bir ihtiyaç nedeniyle misafirlere sunduk. Bu etkileşim sayesinde misafirlerin oyunu indirmesine ve oyunu oynamasına ve mekanlarımızı ziyaret etmesini sağlıyoruz. Çeşitli görevler verdikten sonra günün sonunda amfi tiyatroda ödül veriyoruz. Bu iş bir nevi animasyon aktivitesi gibi de oldu. Yaptığımız araştırmalar doğrultusunda dünyada da tek şu anda. Bu oyun ile misafirlerimizin otele gediklerinde sadece havuzda ya da birkaç mekanı değil tüm oteli yaşamalarını sağlamak. Ayrıca bu oyun sonunda dereceye girenleri sahneye çıkartıyor Granada krallığının kralı ve kraliçesini ilan edip ödüllendiriyoruz” dedi.

URAS OYUNLASTİRMA PLATFORMU TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

Oyunu uzun uğraşlar ve yıllarca süren çalışmalar sonrasında hayata geçirdiklerini dile getiren Uras Oyun Platformu kurucusu Yiğit Yüceer, Antalya genelinde oyunlaştırılmış mobil oyunlarını artırmak ve turistlere farklı deneyimler yaşatmak istediklerini söyledi. Yüceer “ Günümüz teknoloji çağında turizmdeki gelişmeleri de göz önüne alıyoruz. Bu amaçla Teknokent’te yoğun çalışma sonrasında geliştirdiğimiz mobil uygulama oyunu Granada Luxury Belek Otel’e sunduk. Müşteri memnuniyeti ve sadakatini sağlamak için tüm enerjimizle çalışarak bu oyunu ortaya çıkardık. Oyunumuzda, eğlence programını oyunlaştırarak gün içerisinde yapılan aktiviteleri bir ödül sistemine bağladık. Böylece oyunu indiren ve oynayan misafirler gün içerisinde yaptığı animasyon aktivitelerinden puanlar kazanıyor. Derece yapan misafirler akşam animasyon ekibinin sahneye çıkarması ile birlikte ödüllerine ulaşmış oluyorlar. Sahneye çıkarmak ayrıca sosyal statü anlamına da geliyor. Böylece misafir otele geldiğinde hem deniz, kum güneşin tadını çıkarmış oluyor hem interaktif bir mobil uygulama oyunu ile de otel içerisinde aktivitelerde bulunmuş oluyor” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 13:55