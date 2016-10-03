Alanyalı turizmci yatırım şampiyonu

2010 yılında Doğuş Grubu’na ait Garanti Bankası’nın yüzde 24.9’unu Avrupa’nın en önemli finans kurumlarından BBVA’ya satması o dönem yapılan en büyük şirket satışı olarak kayda geçmişti. O yıl yapılan 26.6 milyar dolarlık toplam satın alma ve birleşmenin 5.8 milyar dolarını tek başına bu işlem oluştururken, ülkesel bazda İspanya liderlik koltuğuna oturmuştu. Garanti’deki ikinci hisse satışı ise 2014’te yaşandı. BBVA, Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk ile masaya oturmuş ve yüzde 14.9’luk payı 2.4 milyar dolara İspanyol bankaya satılmıştı. 2014’teki bu işlem de o yılın en büyük yabancı satışı olarak finansal araştırma ve danışmanlık şirketlerinin raporuna girmişti.



DOĞUŞ RÖVANŞI TURİZMLE ALDI



İspanya’dan yapılan bu satın alma işlemlerindeki liderlik mücadelesinin rövanşı Türkiye’nin en büyük gruplarından biri tarafından alındı. Hem de finansla değil, turizmle. Akdeniz çanağının kuzeyinde yaptığı turizm yatırımlarını artıran Doğuş Grubu, tabiri caiz ise İspanya’nın 'kralı' oldu.



Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Doğuş Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, bu yılın mart ayında İspanya’nın en önemli turistik tesislerinden birini satın almıştı. Başkent Madrid’de bulunan Hotel Villa Magna için 6 aylık görüşmenin ardından anlaşma sağlanmış ve Kolombiyalı iş adamı Jaime Gilinski ile girdiği yarışı kazanan Şahenk, 180 milyon euroya oteli satın almıştı. İşte bu satın alma, Şahenk’e ilginç bir unvan kazandırdı.



YÜZDE 18’İNİ TEK BAŞINA YAPTI



İspanya’da yapılan bir araştırmaya göre bu yılın ilk 7 ayında ülkede yapılan toplam turizm yatırımlarının tutarı 1 milyar 30 milyon euro olarak belirlendi. Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre Doğuş Grubu, bu rakamın yüzde 18’ini tek başına karşılayarak İspanya’nın en önemli turizm yatırımcısı oldu. Sadece yabancılar değil, İspanyol şirketlerinin de arasında liderliği ele geçiren Şahenk’in bu satın alması ülkede bir anda gündem olmasını da sağladı. Zira Şahenk, bu satın alma ile Suudi Kraliyet Ailesi’ni de geride bırakmış oldu.



İKİNCİ SIRADA SUUDİ KRALİYET AİLESİ VAR



180 milyon euro ile Doğuş’un yer aldığı sıralamanın ikincisi olan Suudi Kraliyet Ailesi’nin satın alması ise 90 milyon euro. Barcelona’daki Hotell Pullman Barcelona Skipper adlı oteli satın alan Suudi Kraliyet Ailesi, bu işlemler içinde yüzde 9’luk payla Şahenk’in arkasında yer aldı. İspanya’da yatırım yapan ilk 5 turizm işlemi arasında üçüncü olan ise 45 milyon euro ile Hotel Inside Madrid Suecia. 35 milyon euro ile dördüncü sırada Hotel Terramar de Sitges var. Beşinci sırada ise 32 milyon euro ile Club San Miguel en Baleares’in satışı bulunuyor.



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