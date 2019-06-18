Alanyalı turizmci teşvik istiyor: Revizyon şart

Turizmci "Alanya'daki 600 konaklama tesisinin yüzde 70'inde revizyon şart" diyor

Alanyalı turizmci teşvik istiyor: Revizyon şart
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Ceren Şahin

RESMİ Gazete’de yayınlanan tebliğe göre, 47 turizm şirketi için yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, bunların 27'si komple yeni otel yatırımlarından oluştu. Bu yıl ilk defa, balon şirketlerine de teşvik verilmesi dikkat çekerken, Alanyalı otelciler Turizm Bakanlığı'na seslendi. 

ALANYA ESKİDİ 

ALANYA'DA belediye ve bakanlık belgeli 600 otel olduğunu söyleyen Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Orkan "Yüzde 70'inde revizyon şart. Yenilenme teşviki istiyoruz" dedi. ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da "Yenilenmezsek geriye düşeriz" dedi.
 

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