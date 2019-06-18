Alanyalı turizmci teşvik istiyor: Revizyon şart

Ceren Şahin

RESMİ Gazete’de yayınlanan tebliğe göre, 47 turizm şirketi için yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, bunların 27'si komple yeni otel yatırımlarından oluştu. Bu yıl ilk defa, balon şirketlerine de teşvik verilmesi dikkat çekerken, Alanyalı otelciler Turizm Bakanlığı'na seslendi.

ALANYA ESKİDİ

ALANYA'DA belediye ve bakanlık belgeli 600 otel olduğunu söyleyen Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Orkan "Yüzde 70'inde revizyon şart. Yenilenme teşviki istiyoruz" dedi. ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da "Yenilenmezsek geriye düşeriz" dedi.

