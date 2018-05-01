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Alanya'daki doluluk esnafa yansımadı

Alanya'da doluluk yüzde 50'ye ulaştı ancak esnaf hala kan ağlıyor. Esnaf odası başkanları "HD sistemiyle gelen turist çarşıya çıkmıyor, artık HD'den geri dönüş yok, Alanya çarşısı cazibe merkezi haline getirilmediği sürece de turist otelden çıkmaz" diyor

Alanya'daki doluluk esnafa yansımadı

Alanya'da doluluk yüzde 50'ye ulaştı ancak esnaf hala kan ağlıyor. Esnaf odası başkanları "HD sistemiyle gelen turist çarşıya çıkmıyor, artık HD'den geri dönüş yok, Alanya çarşısı cazibe merkezi haline getirilmediği sürece de turist otelden çıkmaz" diyor

01 Mayıs 2018 Salı 22:49
Alanya'daki doluluk esnafa yansımadı
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Yasin ARAZ

ALANYA Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp’in gündeme getirdiği, esnafların da destek verdiği ‘Turistin otelden çıkmayışı’ yönündeki isyana diğer oda başkanlarından da destek geldi. Alanya'da otellerin mayıs itibariyle ortalama yüzde 50 doluluğa ulaşmasına rağmen çarşıya gitmeyen turistlerin, umutla turist bekleyen esnafı zora soktuğunu belirten Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, Her Şey Dahil (HD) sistemi var olduğu sürece esnafın bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğini söyledi. Demir "HD sistemi bitmezse turist dışarıya zor çıkar" dedi. Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci de "Artık HD sisteminden geri dönüş yok. Mücadeleyi kaybettik" diyerek umutsuzluğunu dile getirdi. 
'İHTİYAÇ YOKSA ÇARŞIYA ÇIKILMIYOR'
ALESO Başkanı Demir, "Zaten düşük kaliteli müşteri geliyor. Onlar da bedavacı. Otelden çıkmıyorlar. Çok zaruri ihtiyaç olursa ancak otelden çıkıyorlar. Dışarı çıktığında da bir simit alıyor, öğün geçiriyor veya bir şort alıyor, alışverişini tamamlıyor. Paralı turist olsa çıkar, tüm alışverişini yapar. Alanya'da bunun için cazibe merkezi de olması gerekiyor. Alanya iç içe bir şehir. Güzel otellerimiz var ama yanıbaşında yol var, sabaha kadar gürültü oluyor. Turizm merkezlerini, alışveriş merkezlerinden, sanayiden ayırmak lazım. Bu artık bizlerin yapacağı bir şey değil. Alanya’da yaşayan A’dan Z’ye herkese görev düşüyor. Turisti el birliği ile yapacağımız çalışmalarla çarşıya çekelim. Festival yapalım, meydanlar oluşturalım, eserler ortaya çıkaralım" diye konuştu.
'TURİSTİ ÇEKMENİN ANAHTARI FESTİVALLER'
Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci de, "Biz zamanında oda olarak HD sistemi ile mücadele ettik. Ama Türkiye’de bu artık yerleşik bir şey, geri dönüşü yok. Sektöre oturdu artık. Otel sahibinden esnafına kadar herkes rahatsız ama yapacak bir şey yok. Turisti çekecek cazibe merkezleri oluşturmak lazım. Turistlerin zaman geçirebileceği yerler yapmalıyız. Kataloglara bunu koyarak, acentalarla da anlaşarak Alanya'nın her değerini pazarlamalıyız. Sapadere Kanyonu bunun en büyük örneği. Yeniden planlama yapmamız ve şehre yeni bir düzen katmamız gerektiğine inanıyorum. Turist dinlenmek de istiyor, eğlenmek de. Şehre renk katacak festivaller düzenlenmeli ve bunlar bir kereyle sınırlı kalmamalı. Birisi bittiğinde bir diğeri başlamalı" sözlerine yer verdi.
 

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Son Güncelleme: 01.05.2018 23:03
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Alanya çarşısıEsnafEsnaf OdasıAlanya
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