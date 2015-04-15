'Alanya'da yolcu kapasitesi artmaya devam ediyor'

NORVEÇLİ Gazeteci Anita Ommestad Krok, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili’yi ziyaret ederek, tesis ve yatak kapasiteleri, bölge turizm ekonomisi, sezon beklentileri ve Rusya’da yaşanan ekonomik krizle birlikte Rusların alım gücü, otelcilerin aldıkları tedbirler, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın Norveç ve dünya pazarları için stratejik önemi konularında bilgiler aldı.

“İSKANDİNAV PAZARI İÇİN DE ÖNEMLİ”