Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

'Alanya'da yolcu kapasitesi artmaya devam ediyor'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, 600 tesisi ve 200 bin yatak kapasitesiyle Alanya’nın ülke ekonomisine önemli düzeyde katma değer kazandırdığını söyledi

'Alanya'da yolcu kapasitesi artmaya devam ediyor'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, 600 tesisi ve 200 bin yatak kapasitesiyle Alanya’nın ülke ekonomisine önemli düzeyde katma değer kazandırdığını söyledi

15 Nisan 2015 Çarşamba 12:57
'Alanya'da yolcu kapasitesi artmaya devam ediyor'
banner404
NORVEÇLİ Gazeteci Anita Ommestad Krok, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili’yi ziyaret ederek, tesis ve yatak kapasiteleri, bölge turizm ekonomisi, sezon beklentileri ve Rusya’da yaşanan ekonomik krizle birlikte Rusların alım gücü, otelcilerin aldıkları tedbirler, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın Norveç ve dünya pazarları için stratejik önemi konularında bilgiler aldı.
“İSKANDİNAV PAZARI İÇİN DE ÖNEMLİ”
Başkan Sili, 600 tesisi ve 200 bin yatak kapasitesiyle Alanya’nın ülke ekonomisine önemli düzeyde katma değer kazandırdığını ve istihdama katkı sağladığını, açıldığından bu yana her yıl yolcu kapasitesini arttırmaya devam eden Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın ise Alanya’da yaşayan yerleşik vatandaşlarının fazla olduğu İskandinav pazarı için de büyük önem taşıdığını belirtti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 15.04.2015 12:04
Anahtar Kelimeler:
ALTİDAlanya Turistik Işletmeciler DerneğiAnita Ommestad KrokTürkiye Otelciler Federasyonuülke EkonomisiAlanyaAlanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Rusya'da artış yüzde 40'
'Rusya'da artış yüzde 40'
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması turizmde sevinç yarattı
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması turizmde sevinç yarattı
İşte GZP'nin Şubat ayı verileri
İşte GZP'nin Şubat ayı verileri

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim