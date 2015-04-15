'Alanya'da yolcu kapasitesi artmaya devam ediyor'

15 Nisan 2015 Çarşamba 12:57
NORVEÇLİ Gazeteci Anita Ommestad Krok, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili’yi ziyaret ederek, tesis ve yatak kapasiteleri, bölge turizm ekonomisi, sezon beklentileri ve Rusya’da yaşanan ekonomik krizle birlikte Rusların alım gücü, otelcilerin aldıkları tedbirler, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın Norveç ve dünya pazarları için stratejik önemi konularında bilgiler aldı.
“İSKANDİNAV PAZARI İÇİN DE ÖNEMLİ”
Başkan Sili, 600 tesisi ve 200 bin yatak kapasitesiyle Alanya’nın ülke ekonomisine önemli düzeyde katma değer kazandırdığını ve istihdama katkı sağladığını, açıldığından bu yana her yıl yolcu kapasitesini arttırmaya devam eden Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın ise Alanya’da yaşayan yerleşik vatandaşlarının fazla olduğu İskandinav pazarı için de büyük önem taşıdığını belirtti.
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Son Güncelleme: 15.04.2015 12:04