Alanya'da turizm sektörü şokta

Ceren ŞAHİN

DÜNYANIN en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasını açıklanmasının ardından Almanya’daki iştiraki olan Thomas Cook GmbH çatısı altında hizmet veren Öger Tours, Neckermann, Air Marin ve Bucher Reisen de iflasını ilan etti. Thomas Cook GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefanie Berk, adli adımı atmaktan kaçınmayı istediklerini ancak müzakere yoluyla kısa vadeli bir çözüme ulaşamadıklarını belirterek, mahkemeye iflas başvurusunu yaptıklarını bildirdi. Bu şirketler ile 140 bin kişinin tatilde bulunduğu belirtilirken, tatilcilerin geri getirilmesi konusunda Almanya Dışişleri Bakanlığı ve seyahat sigorta şirketleriyle görüşme halinde olunduğu kaydedildi.

Thomas Cook’un Almanya iştiraklerinden olan Condor’a devlet desteği verilirken, Thomas Cook GmbH’nın kredi müracaatına bir cevap verilmediği öğrenildi. 2019 yılında 50. yılını kutlayan ve merkezi Hamburg’da bulunan Öger Tours’un iflasının özellikle Türk turizmini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Türk turizmci Vural Öger’den 2010 yılında Öger Tours’u satın alan Thomas Cook, aynı hizmet paketini devam ettirdi. Genel Müdürlüğünü 1 Ekim 2015’den beri Songül Göktaş-Rosati’nin yaptığı Öger Tours, Türkiye ağırlıklı olmak üzere Mısır ve Tunus gibi ülkelere seyahat paketleri satıyordu. Öger Tours, kış kataloğu tanıtımında 2019 yılı Türkiye paketlerinin yüzde 75’inin satıldığını ve beklentilerinin büyük olduğunu açıklamıştı. Öger Tours sosyal medya hesaplarından Thomas Cook iflasıyla ilgili yapılan açıklamada, 25 Eylül 2019'da iflas başvurusunu duyurdu. Satışların durduğuna yer verilen açıklamada dış ofis, seyahat sigortası ve diğer ortaklar ile konukların düzenli bir şekilde geri dönmesi için ödeme yapılacağı sözlerine yer verildi. 26 Eylül’den itibaren Almanya’dan tüm seyahatlerin iptal edildiği belirtilirken, yeni bilgiler mevcut olur olmaz siteden paylaşılacağı duyuruldu ve daha fazla bilgi almak için www.kaera-ag.de adlı site üzerinden iletişime geçilmesi istendi.

‘BEKLEYİP GÖRECEĞİZ’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alman pazarından gelen kötü haberi Yeni Alanya’ya değerlendirdi. Dahaoğlu “Thomas Cook’un İngiltere ayağında açıklanan iflasın ardından elbette ki dünya turizminin gözü kulağı Avrupa pazarındaydı. Dünya devi olan Thomas Cook Almanya başta olmak üzere 50’ye yakın ülkede operasyon gerçekleştiriyordu ki, özellikle Alanya için sıralayacak olursak Rus, Alman ve İskandinav pazarları hayati bir önem teşkil ediyordu. Şöyle düşünebiliriz; bir deprem oldu. Binalardan yıkılanlar oldu, ağır hasarlı ve hafif hasarlı kurtulanlar oldu, ayakta kalanlar oldu. Lakin depremin ardından oluşan toz bulutu henüz çökmemişti. Dolayısıyla önümüzü görmeye çalışıyorduk. Bu süreçte İskandinav pazarı operasyonlara devam edileceğini açıkladı. Her ne kadar tablonun genelinde küçük bir yeri olsa da bu açıklama bile bizi sevindirdi. Ardından Hollanda pazarında operasyonlar durdurulduğu duyuruldu. Hollanda’nın ardından hepimiz Alman pazarında yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyorduk. Açıklama bu sabah geldi ve Almanya ayağında da iflas bayrağı çekildi. Üzgünüz. Sıkıntılı ve zorlu bir süreç bizleri bekliyor. Alanya için Alman pazarı önemliydi. İflasın ardından Zurich Sigorta’dan bir yazı ulaştı elimize. 23 Eylül’den önce otele giriş yapan ve hala konaklamasına devam eden ve 4 Ekim’e kadar konaklama yapacak olan müşterilerin ücretlerinin kendileri tarafından üstlenildiğini ifade eden bir yazıydı. Lakin maalesef temmuz ve ağustos ayı konaklamalarımızın bir karşılığı söz konusu değil. Zararımız çok büyük. Hala belirsizliklerle devam eden bir sürecin içerisindeyiz. Bakalım, yaşanan depremin bilançosunu bizler de zamanla göreceğiz. Kolay kolay üstesinden gelebileceğimiz bir durumda değiliz. Allah hepimize yardımcı olsun” ifadelerini kullandı.

‘GELİR VE MİSAFİR KAYBI OLACAK’

Konaklı Otelciler Derneği Başkanı Ali Orkan, bu tür olumsuzlukların turizm açısından ciddi handikaplara neden olduğunu söyledi. Orkan,

“İflaslar, gerek ağırlayacağımız misafir sayısının düşüşü yönünde gerekse otellerin gelir kaybı yönünde Alanya’yı etkileyecek. Şu an pek çok otelcinin mevcut alacağı şüpheli konumunda. Her iki acentanın da iflası Alanya için büyük maddi kayıplara neden olacak. Önümüzdeki sezon batan acentaların boşluğunu diğer acentaların veya yeni oluşacak acentaların doldurmasını ümit ediyoruz. Diğer acentalar gelmek isteyen misafirleri getirecektir ancak mutlaka bir düşüş olacaktır. Pazarın yüzde 60’ını diğer acentalar apsorve edebilir ama geri kalan yüzde 40 soru işareti olarak kalacaktır” dedi.