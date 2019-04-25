Alanya’da tüm zamanların en iyi ön sezonu

ÖZEL HABER - CEREN ŞAHİN

ALANYA ekonomisinin can damarı turizm sektöründe son durum ne? Sektör temsilcileri ön sezon doluluklarını ve yüksek sezon beklentilerini Yeni Alanya’ya değerlendirdi. Türkiye turizmine iyi gelen 2019 yılı, Alanya’da da ön sezon beklentilerini karşıladı. Alanya 2015 yılından bu yana en dolu ön sezonunu geçiriyor. Alanya’da doluluk oranları bir önceki yılın (2018) aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artış göstererek, yüzde 70’e ulaştı. Doluluk oranlarını, fiyat artışları da takip etti. Sektör temsilcileri, dolulukların ve fiyatların kriz dönemlerine kıyasla çok iyi olduğunu ifade ederken, dünya genelinde yaşanan ekonomik sürece de dikkat çektiler. Yüksek seyreden enflasyonla birlikte gelen zamların maliyetleri yükselttiğini kaydeden turizmciler “Turizmden beklentimiz yüksek. Lakin enflasyon da yüksek. Maliyetlerdeki artışın ardından, kazancımız ve karımız, doluluk oranlarımızla doğru orantılı olmayacak” yorumunda bulundular.

‘DOLULUKLARDA KRİZ ÖNCESİNE DÖNDÜK’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Yeni Alanya’ya yapmış olduğu ön sezon değerlendirmesinde, bir önceki yılın (2018) aynı dönemine oranla yüzde 30’luk bir artış yakalandığını belirterek “Ülkemizi tercih eden insanlar öncelikli olarak ön ve arka sezona daha çok ilgi gösteriyorlar. Zira Temmuz-Ağustos aylarında bizi tercih eden Avrupa ve Balkan ülkelerinde okulların tatili olması nedeni ile fiyatlar daha yüksek kalıyor. Bu nedenle diğer aylara göre daha çok artış söz konusu oluyor. Operatörler de yakın olan ayların doluluklarına daha çok ağırlık veriyorlar. Önceki yıllara oranla nisan ve mayıs doluluklarımız gerçekten güzel. 2018 yılıyla kıyasladığımızda yüzde 30’luk artışla, 2019’un ön sezonunda doluluklarımız yüzde 70’e ulaştı diyebiliriz. Krizden önceki dönemlere geri dönüyoruz. 2015 sonrasında yaşadığımız en iyi ön sezondayız. Turizmin içerisine girdiği kriz sona erdi. Lakin altını çizmek gerekiyor ki, turizmcilerin içerisinde bulunduğu kriz hala devam ediyor. Çünkü geçtiğimiz 2 yıl boyunca misafirlerin Alanya’ya gelmesi için verdiğimiz fiyat tavizlerinin tolere edilmesi 2020’yi bulacak gibi görünüyor. Öte yandan yüksek seyreden enflasyona bağlı olarak yapılan zamlarla birlikte maliyetlerimize yansıyan artış, kar oranlarımızı da düşürüyor. Aslında 2019 turizmciye kazandıracak, lakin enflasyon da bir şekilde bu kazancı götürecek desek yanlış olmayacaktır. Maliyetlerdeki artışın ardından, kazancımız ve karımız, doluluk oranlarımızla doğru orantılı olmayacak” şeklinde konuştu.

‘TURİZM GETİRECEK, ENFLASYON GÖTÜRECEK’

Sirius Deluxe Otel Genel Müdürü İsmet Ergüleç, dönem doluluklarının iyi olduğunu, yanı sıra fiyatlarında artış gösterdiğini müjdelerken, enflasyonda yaşanan artışların kar oranlarını olumsuz yönde etkileyeceğini kaydetti. Ergüleç “Nisan fiyat anlamında da, doluluk anlamında da önceki yılların üstünde seyretti. Özellikle nisan ayı sonunda yakaladığımız doluluk oranı yüzde 70 civarında. Mayıs ayında da Alanya’daki dolulukların yüzde 70 civarında seyredeceği kanaatindeyiz. Özellikle haziran, temmuz ve ağustos aylarında dolulukların yüzde 100’e ulaşacağını öngörüyoruz. Hem de önceki yıllara oranla yüksek fiyatlarla doluluk sağlayacağız. Şu ana dek Alanya’da yıllık kapasitenin yüzde 60’ı satıldı diyebiliriz. Doluluklar da bunu destekliyor. Geri kalanı da satılacaktır. Geçtiğimiz yıllara oranla fiyatlarda da artış söz konusu. Lakin enflasyonun çok yüksek olması, var olan dolulukların ve fiyatlardaki artışın kar olarak geri dönmesini engelliyor. Zira asgari ücrette, sebze ve meyve fiyatlarındaki artış otellerin maliyetlerini yükseltti. Dolayısıyla 2019’da yakalanan fiyat artışı enflasyonu tolere edecek ve birbirlerini nötrleyecek. Dolayısıyla turizmciler 2018’in üzerinde bir karlılık sağlamayacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.