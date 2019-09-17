Alanya'da tatilciler sahilleri doldurdu
Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler sahillere akın etti. Tatilcilerin kimi güneşlendi, kimi ise denizde yüzdü
TURİZM 17.09.2019, 21:39 17.09.2019, 21:40
ALANYA Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının 28, nem oranının ise yüzde 50 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli-yabancı tatilciler plajları doldurdu. Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajları başta olmak üzere sahillerde şemsiye açan tatilcilerin bazıları güneşlenirken, bazıları ise denizde serinlemeyi tercih etti. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların hafta boyunca etkili olacağını belirtti.
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|5
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|4
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|3
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|1
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|0