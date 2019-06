Alanya'da Ramazan için beklenti: 500 bin turist

Ramazan ÖZDEMİR

ANTALYA 9 günlük Ramazan Bayramı boyunca 2 milyon misafir ağırlayacak. 2 milyon turistin yaklaşık 500 bininin Alanya’da ağırlanacağı düşünülse de turizm sektörü temsilcileri beklentilerin tam olarak karşılanamadığını söylüyor.

‘BEKLENEN YOĞUNLUK YOK’

Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, 9 günlük Ramazan Bayramı’nda beklenen yoğunluğun olmadığını belirterek “Şu an itibariyle iç pazarda ciddi bir hareketlenme bölgemiz itibariyle gözükmüyor. Yüzde 80-85 doluluk oranlarıyla bayramı atlatacağımızı düşünüyoruz. Beklediğimiz yoğunluk olmadı diyebiliriz. Önceki yıllara göre bakarsak da daha ağır seyretmekte. Bu durumun nedenleri arasında ekonomik şartlar, belirsizlikler muhakkak ki var. Belki bir kaç gün içinde az da olsa bir hareketlilik yaşanabilir” dedi.

‘YÜZDE 70 ORANINDA DÜŞTÜK’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Ramazan Bayramı’nda beklenen yoğunluğun olmadığını ve iç hareketliliğin de tamamen durduğunu belirterek “Antalya’ya gelecek 1.5-2 milyon civarındaki turistin yüzde 25’inin Alanya’da olacağını umuyoruz. Haziran ayında doluluklarımız oldukça iyi fakat bunu erken rezarvasyon kampanyalarına borçluyuz. Bunun yanı sıra son bir ayda rezarvasyonlarda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Ciddi anlamda düşüş var. Umuyoruz bu durum tersine dönecektir. Böyle devam edecek olursa 2018 yılını arayacağız. 2019 yılının ilk 3 ayında güzel geri dönüşler aldık. Fakat sonraki aylarda bunu göremedik ve elimizdeki artıları da aldı götürdü. Dolayısıyla turizm krize doğru gidiyor. İç hareketlilik anlamında bakarsak tamamen bittiğini söyleyebiliriz. Önceki yıllara göre yüzde 70 oranında düştüğünü görebiliyoruz. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili turizmcilere yaramadı. Dolayısıyla turizmcilerde bir endişe söz konusu” diye konuştu.

‘ALANYA GÜNDEN GÜNE DEĞER KAYBEDİYOR’

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, Alanya’nın günden güne değer kaybettiğine dikkat çekerek çekidüzen verilmesi noktasında çağrıda bulundu. Şakiroğlu “Bayram tatilinde doluluk olacaktır. Yüzde 10-15 civarında bir eksimiz vardı. Onu da iç pazarla karşılayacağız. İç pazara daha uygun fiyatlarla çıktığı için oteller, oradan bir getiri sağlayacağımızı ümit ediyoruz. Doluluklarda beklediğimiz orana belki ulaşabiliriz. Lakin fiyat olarak ulaşabilmiş değiliz. Şu an dolulukların en temel nedeni indirimli fiyatlar. Seçimlerin iptal edilmiş olması Avrupalıları engelledi, caydırdı. Avrupalı gideceği ülkenin, yerin derli toplu olmasını istiyor. Bizi adalet ve hukuk açısından eksik görüyorlar. Bize karşı temkinli davranıyorlar. Gelenler de ancak indirimli fiyatlar üzerinden geliyorlar. Antalya’ya gelen turist sayısının yüzde 30-35 civarını Alanya ağırlıyor. Belek’teki otellerle fiyatları kıyasladığımızda yarı yarıya bir fark görüyoruz. Alanya’ya gelen müşterinin gelir düzeyi düşük diyebiliriz. Dolayısıyla doluluk oranlarımız yüksek olsa bile ekonomik açıdan beklentileri karşılamıyor. Alanya günden güne değer kaybediyor. Kendimize çekidüzen vermemiz lazım. İş sadece otelcilerle bitmiyor. Kentin topyekün, bütün dinamikleriyle değişmesi gerekiyor. Bayramdan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bir ziyarette bulunacağız. Bazı isteklerimiz olacak. İnşallah iyi olur” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 01:28