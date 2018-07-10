Alanya'da plajlar doldu

ALANYA Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Alanya'da hava sıcaklığı gölgede 32 derece, nem oranı ise yüzde 60 olarak ölçüldü. Alanya'da sıcaktan bunalan yerli halk ve tatilciler soluğu plajlarda aldı. Hissedilen sıcaklık nemin de etkisiyle artarken, serinlemek için Alanya'nın ünlü Damlataş ve Kleopatra plajlarını dolduranlar, kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Bazı tatilciler ise şezlonglara uzanarak güneşlendi. Meteoroloji yetkilileri hafta boyunca nem ve sıcaklık oranlarının artacağını belirterek, tatilcileri öğle saatlerinde direkt güneşe maruz kalmamaları konusunda uyardı.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 21:54