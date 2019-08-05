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Alanya'da nemden bunalan sahile koştu
Hava sıcaklığının 35 derece olduğu Alanya'da haftasonu, yüzde 70 nem oranı bunalttı. Yerli- yabancı tatilciler, serinlemek için sahilleri doldurdu.
TURİZM 05.08.2019, 02:12 05.08.2019, 02:13 Enes Subaşı
ALANYA Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 70 ölçüldüğü ilçede tatilciler, plajları doldurdu. Yerli- yabancı tatilciler, Alanya'nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra başta olmak üzere sahillerde şemsiye açacak yer bırakmadı. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulmasına yüksek nem de eklenince tatilciler, denizde serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler ise güneşlenmeyi tercih etti. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların hafta boyunca artarak, devam edeceğini belirtti.
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