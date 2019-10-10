'Alanya’da ilk hedefimiz Hilton'

Ceren ŞAHİN

BİR kentin tanıtımına ve marka değerine ciddi katkılar sağlayan lüks zincir otellerin Alanya'ya kazandırılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Zincir otellerin Alanya turizminde kaliteyi yükselteceği ve zengin turistleri çekeceği düşünülüyor.

ŞAHİN'DEN ZİNCİR AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’den bir açıklama geldi. Başkan Şahin, Alanya’nın marka değerini yükseltecek zincir oteller için çalışmalarına hız kazandırdıklarını söyledi. Turizmde sektör temsilcileri ve iş insanları tarafından destek gören zincir otel projesi için temaslarını sıklaştıran Başkan Şahin, ilk hedeflerinin Alanya'ya Hilton'u getirmek olduğunu söyledi.

Başkan Şahin, bilindiği üzere Thomas Cook’un şok eden iflasının ardından, turizmcilerin taleplerini içeren bir dosya ile Ankara’ya giderek, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Başkan Şahin’in Ankara ziyareti sırasında, Alanya turizmi için son derece önemli olan zincir otel projesi için de üst düzey temaslar gerçekleştirdiği öğrenildi. Kentin turizm kimliğine ivme sağlayacak projenin Alanya dayanışması ve ortak akılla hayata geçirilmesi planlanıyor.

Mehmet Şahin “Zincir otellerin Alanya’ya kazandırılması hem turizm sektörü, hem de iş dünyası için çok önemli. Dünyaca tanınan bir zincir otelin açılması kentin tanıtımına katkı sağlayacağı gibi marka değerini de yükseltecek. Biz bu anlamda çalışmalarımıza hız kazandırdık. İnşallah en yakın zamanda böylesi bir oteli Alanya’mıza getireceğiz. Alanya dayanışmasının bu anlamda çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Alanya’nın bütün dinamikleri ve kurumlarının sürece ortak olmasını önemsiyoruz. Alanya’mız için birlik beraberlik çerçevesinde bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA’YA BÜYÜK ARTILAR SAĞLAR’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu “Bir başlangıç olması adına çok önemli. Çünkü ilki açıldıktan sonra devamı da gelecektir. Böylelikle Alanya zincir oteller bölgesi olabilir. Zincir otellerin bölgemize kazandırılması da Alanya’mıza tanınırlık ve güvenilirlik açısından büyük artılar sağlayacaktır. Bu hususta Sayın Başkanımız Mehmet Şahin’e de teşekkür ediyor, çalışmalarında destekçisi olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

‘ALANYA’NIN TÜM DİNAMİKLERİ BİRLEŞMELİ’

Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan da ALTSO Başkanı Şahin’e tebrik ve teşekkürlerini sunarak, “Alanya’mızın marka değerini yükseltecek bir proje. Dünyada bilinirliği yüksek bir tesisin Alanya’da yer alması, Alanyamıza 12 ay boyunca gerek konaklamalarla, gerekse de konferans ve toplantılarla değer katması turizm için son derece önemli. Bu girişim, Alanya’nın tüm dinamikleri, STK’ları ve kamu kuruluşlarının da destekleriyle bir an önce hayata geçirilmeli. Sayın Mehmet Şahin başkanımıza bu girişiminden dolayı tebriklerimizi, teşekkürlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.