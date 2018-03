Alanya'da dört mevsim turizm

Erkan UYSAL

ALANYA Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD) ve Alanya Kültürel Miras Araştırmacıları (ANKA) ile birlikte yürütülen 'Alanya Kültürel Miras Rotası Alternatif Doğa ve Kültür Turizmi Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Salonu'ndaki toplantıya; Kaymakam Mustafa Harputlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenilp, Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Turizm Profesyonelleri Derneği (SKAL) Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Muharrem Kaya, Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve davetliler katıldı.

'GEÇMİŞİ ALANYA'DA YÜRÜYECEĞİZ'

Toplantının açılış konuşmasını yapan ALSİAD Başkanı Tabaklar, projenin konusunun Alanya kültürel miras rotası olduğunu söyledi. Tabaklar, "Biz buna 'Geçmişi Yürümek' diyoruz. Yaklaşık 20 yıldır Anadolu'nun farklı yörelerinde tespit edilen ve aktif olarak alternatif turizme hizmet eden 17 kültür rotası bulunuyor. Bu kültür rotalarının 18.'sini Alanya Kültürel Miras Rotası olarak bu projeyle hayata geçirmek üzere yola çıktık. Amacımız ALSİAD olarak şehrimizin değerini ve buna bağlı olarak ekonomik gücünü artırmak üzere alternatif turizmi hayata geçirmek, doğa ve kültür tutkunları için alternatif turizm seçeneğini Alanya'da artırmak ve yaşatmak. Alanya Kültürel Miras Rotası Geçmişi Yürümek, ANKA'nın ALSİAD ile birlikte yürütülen, kentte turizm faaliyetlerinin dört mevsime yayılmasına dönük çalışmalara katkı sağlamak amacıyla ekolojik ve kültürel bir turizm projesidir.

'TURİST KÜLTÜREL MİRAS İÇİN GELİYOR'

Geçtiğimiz çeyrek asır içerisinde Türkiye'de kitlesel turizm faaliyetlerinin temel ekonomik etkinlikleri besleği pek çok ilde, örneğin Şanlıurfa, Gaziantep, Eskişehir, Aydın, Muğla ve Antalya gibi kentlerin turizm potansiyelinin geliştirilerek dört mevsime yayılmasını mümkün kılacak alternatif arayışları hızlı bir ivme kazandı. Dünyada farklı uygulamaları bulunan eko-kültürel turizm faaliyetlerinden Türkiye'de en çok tatbik edileni somut ve somut olmayan kültürel miras varlıklarını bünyesinde barındıran kültürel miras rotalarıdır. Antik ve modern öncesi ulaşım güzergahlarının doğal ve kültürel çevresini korumak suretiyle oluşturulan bu rotalar dört mevsim boyunca ziyaretçileri, spor ve kamp amaçlı kullanımlara açılmakta, ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

'ALANYA BU ROTALARIN DIŞINDA KALMIŞ'

Antalya'da Likya yolu, Muğla'da Karia yolu, Eskişehir'de Frig yolu, Simav-Kütahya-İzmir arası Evliya Çelebi yolu, Urfa'da Hz. İbrahim yolu bu yollar arasında iyi bilinen birkaç örneği oluşturuyor. Önerilen proje ulusal ve uluslararası fuarlarda ve ilgili tanıtım broşürleri, harita ve kitapçıklarda bugüne kadar kendine yer bulamamış olan Alanya kültür miras rotasının arazi ve arazi sonrası da tamamlanarak bu birikime eklenmesini amaçlıyor. Başka bir deyişle Alanya Kültürel Miras Rotası Projesi antik çağlardan Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze değin Alanya'nın iktisadi, siyasi, beşeri ve toplumsal yaşamında belirleyici bir öneme sahip olan yol ağları çevresindeki doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin kayıt altına alınarak kamu ortak çıkarı perspektifinde yeniden kullanımını amaçlıyor.

'KÜLTÜREL MİRASA ORTAYA ÇIKACAK'

Bu bağlamda projenin asıl hedefi, Alanyalıların sahiplendiği özgün kültürel değerlerinin doğasına, kültürüne ve geçmişine saygılı bir turizm anlayışıyla hayata geçirilmesine dönük arayışlara yardımcı olmak. Alanya'nın Selçuklu ve Türkmen boyları tarafından kullanılan göç ve kervan yolları bu projenin konusunu oluşturuyor. Proje söz konusu antik yol ağları ve çevresindeki doğal, kültürel miras varlıklarının modern teknolojinin sunduğu olanaklar aracılığıyla kayıt altına alınarak korunmasını, ardından ise yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılmak suretiyle yaşatılmasına dönük çabalara destek olmayı amaçlıyor.

'TÜM ŞEHİR BUNA SAHİP ÇIKMALI'

Nihai olarak proje sonuçlandığında elde edilecek çıktılar harita, kitap, belgesel, internet portalı, navigasyon ve bunun gibi kentin kültür turizmine yönelik potansiyelini geliştirmesini hedefliyor. Alanya kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaştığımız bu projeyi deniz-güneş-kum turizminden farklı olarak doğamız, kültürümüz ve tarihimizi en iyi şekilde tanıtmak ve bunu inovasyona çevirmek mümkün olacak. Bu projede çalışmaların Kaymakam Harputlu tarafından çalışmaların koordine edileceği ve Alanya Belediyesi, ALTSO ve özellikle turizm sektörüne yakın olan STK'lar tarafından sahiplenilerek bu toplantıdan bir sonuç bildirisi çıkmasını arzu ediyoruz. Alanya yararına yapılacak tüm sosyal sorumluluk projelerinde her zaman olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

'LİKYA YOLUNU 30 BİN KİŞİ YÜRÜYOR'

ANKA Yönetim Kurulu Başkanı Selda Baybo da, "Alanya Kültürel Miras Rotası nedir, bu neden yapılmalı diye baktığımız zaman kitle turizmi olarak bildiğimiz ve daha çok yaz aylarında turistlerin Alanya'ya gelerek tatil yaptığı bir turizm anlayışı biliniyor. Aslında Antalya'nın genelinde öyle bir anlayış var. Bunun 12 aya yayılması bazı alternatif turizm çıkışlarıyla yapılabilecek. Kültürel miras rotası ya da diğer adıyla kültür rotası

aslında 100 yıldır gelenekselmiş ve Avrupa'da çok katılımcısı bulunan bir turizm çeşidi. Pek çok rota var. İspanya'daki bir rotanın yılda 100-150 bin yürüyüşçüsü olduğunu biliyoruz. Türkiye'de kültür rotaları aslında ilk olarak 1992'de Likya yolunun kültür rotası olarak çalışılmasıyla ortaya çıktı. Daha sonraki yıllarda yaklaşık 20 yıllık bir çalışmayla 17 yeni yol bulunuyor.

'EN YAKIN ROTA MANAVGAT'TA VAR'

Bu yollar şu an Kültür Rotaları Derneği'nin bir çatısı altında toplandı. Bu dernek dışında da bulunan yapılmış pek çok kültür rotası var. Onlarla beraber sayısı 30'u buluyor. Bizimki belki bu rakamın da üstüne çıkacak. Belki 31, belki de 32. olacak. Pek çok çalışma var. Bunlardan büyük bir çoğunluğu daha çok tarihi yolları baz alıyor. Antalya bölgesinde 540 kilometre olan Likya yolu bulunuyor. Bunun dışında Menas Vadisi Pamfilya yolu Akseki'de çalışıldı. Bir diğeri Manavgat kervan yolu. Bunun halen çalışmaları sürüyor. Bu çalışma 2016'da başlatıldı. Sadece Manavgat sınırları içerisinde kalan Selçuklu kervan yolunun ortaya çıkarılması, buna bir de 'Sultani Yol' diye isim konulmuş.

'ÇOK SAYIDA YÜRÜYÜŞ GRUBU VAR'

Bir diğeri kardelen eko-tur. Bu proje Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile yapıldı. Antalya'nın Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde özellikle kışın gezilecek bir kültür rotası. Antalya'da 100'ün üzerinde yürüyüş derneği ve grubu bulunuyor. Bunlardan bazıları haftalık yürüyor ama çoğunluğu Cumartesi ve Pazar günleri bu rotaları yürüyor. Antalya'nın bütün dağları, ovaları, yaylaları özellikle yürüyüşçüler tarafından son 3-5 yıldır çok sık gezilmeye başlandı. Bu Antalya'da resmen şu an yükselen bir trend. Belki Alanya'da da vardır. Likya yolu 80'li yıllardan itibaren yürünen bir yoldu. Çalışmaların yapılıp, rotanın çıkarılıp, kitaplarının ve rotalarının yapılması 1999'da oldu. Bu rota sadece sahilden geziyor. Dağlık Likya'da kalan kentler ya da güzellikler bu rotanın içinde dahil değil. Ziyaretçilerin güzergahlara erişimleri ve rotalarını planlamaları sağlanıyor.

'LİKYA YOLU DÜNYADA ÇOK POPÜLER'

Bu yolları gezen gezginler daha çok Avrupalı seyyahlar. Buralara gelmeden önce araştırmasını yapıp, burasının varsa bir web sitesinden rotayı alıp, haritasını alıp, kitabını sipariş edip öyle geziyorlar. Bugün Likya yolu Türkiye'de ve dünyada en çok basına yansıyan yollardan birisi. Son dönemde GSM aplikasyonları da çok fazla kullanılmaya başlandı. Bugün artık Likya yolunda bu çalışmalar da eklendi. Daha çok Avrupalı turistler bu yola geliyor. Bu yolun meraklıları Avustralya, Kore, Brezilya'ya kadar uzanıyor. Yaz aylarında bu yollar çok fazla yürünülmüyor. Çünkü hava çok sıcak ve nem oranı çok yüksek oluyor. Bu geziciler için büyük bir handikap. Yine Kültür Rotaları Derneği'nin rakamlarına göre Likya yolu yıllık 30 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Türk basınında da bu yolların doğası, neden tercih edildiğiyle ilgili her ay haberler çıkıyor.

'ÇOK CİDDİ KALINTILAR VAR'

Alanya'da tarihi bir kervan yolu olduğunu bilmeyen yoktur. Araştırmaları yaparken ÇEKÜL Vakfı'nın çalıştığı İpek Yolu kültür yolu haritasını ve kitapçığını bulduk. Bunu incelediğimizde Kral Yolu olarak bilinen ve 2600 yıl öncesinden bilinen yol Roma döneminde genişletiliyor. Daha farklı rotalar çıkarılıyor. Daha sonra bu yol Selçuklular tarafından İpek Yolu, Baharat Yolu olarak adlandırılıyor ve günümüze kadar Osmanlılar tarafından da kullanılagelerek günümüze pek çok kervansaray, han, köprü ve yol kalıntısı olarak yansımaları var. Alanyalılar iyi bilir. Buradan Beyşehir'e çıkan yol üzerinde kalıntılar yol üzerinde görülüyor. Alanya'nın haritada alınmaması üzerine biraz literatür araştırması yaptık. ALTSO'nun sempozyumlarından çıkan makalelere de rastladık.

'ALANYA ROTA KONUSUNDA BİR UMMAN'

En son bir dergide 'Ortaçağ Alanya'sında Ticaret ve Ticari Yollar' çalışması var. Burada aslında bu rotada genişçe bahsediliyor. Alanya'ya baktığımızda Alaeddin Keykubat tarafından Alanya'nın fethi için tercih edilen güzergahın Bozkır-Şarapsahan İpek Yolu'nun bir parçası ve 2000 bin yıldır kenti iç bölgelere bağlar. Yaklaşık olarak bu güzergah, Şarapsahan'a kadar olan bölüm 120 kilometre. Bu yol güzergahı üzerinde zaten bilinen pek çok yerleşim yeri var. Osmanlı döneminde de kullanılmış Türktaş gibi yerleşimler, burada Bizans döneminden pek çok mağara yerleşimleri gibi yerleşimler de bulunuyor. Baktığınız zaman tarihin bütün dönemlerinden bu bölgede çok ciddi kalıntılar ve bulgular var. Bunlar sadece olduğu yerde duruyor.

'BÜTÇE SPONSORLARDAN ELDE EDİLİYOR'

Rotanın bir diğer bölümü Mahmutlar-Demirtaş üzerinden Hadim'e ulaşıyor. Alanya'nın doğusundan bugünkü Demirtaş ve Gazipaşa bölgelerinin iç kesimlerle ulaşımı sağlıyor. Bu kısım diğer kısımlara göre daha az incelenmiş. Alanya'nın doğusundan giden bu yolun Sapadere ve Karapınar arasında tespit edilen önemli mevkileri sırasıyla Sorgunhan, Katırizi, İncirkırıvanı, Seyirtaşı ve Kaplanhan. Yol boyu hanlar ve kervansaraylar bulunuyor. Bu bölüm 150 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Yol yüründüğü zaman daha ayrıntılı sonuçlar bulabileceğiz. 'Alanya kültür rotasını nasıl canlandırabiliriz?' diye sorduğumuzda ortaya pek çok çalışma çıkıyor. Bunlardan önemlisi arazi çalışması. Öncelikle bu yolun baştan sona yürünüp alan tespitinin yapılması gerekiyor. GPS koordinatları alınacak, yürüyen kişinin güvenliği açısından nasıl bir güvenlik arz ediyor, bunlara bakılacak.

'BOZULAN YOLLARIN ONARILMASI GEREK'

Eğer yolun çok tahrip edilmiş bölümleri varsa, bunların ıslahı için neler yapılması gerektiği konusunda bir ön çalışma yapılması gerekiyor. GPS koordinatlarının 25 binlik harita üzerinde işlenmesi ve daha sonraki yürüme ve işaretlenme aşamasına gelindiğinde bu yardımcı olacaktır. Önce harita işlenecek, güzergah çıkartılacak. Yanlış yolların da işaretlenmesi gerekiyor. Farklı yollar çıkabiliyor. Onları tabelalarla hangi güzergahtan hangi güzergaha ve kaç kilometre olduğu yazılacak. Bir diğer de toplumsal farkındalık. Bu yollar yürünürken, rota oluşturulurken, yerel halka bu rotanın neden yapıldığı, halen nasıl yaşadıkları, ne yiyip ne içtikleri, el sanatlarına kadar bir çeşitlilik arz ediyor. Halktan bilgi alınırken, yerel halka da bu yolun neden yapıldığı anlatılacak.

'YENİ ROTA KILAVUZLARI YETİŞTİRİLECEK

Bir diğer unsur da alan kılavuzlarının yetiştirilmesi. Bir alan kılavuzu varsa bunun eşliğinde gezmek bazıları için daha avantajlı. Çalışmanın ikinci kısmı da veri toplama. Demografik yapı yanında etnoğrafik unsurlar da yaşayan köyün, özellikle yaşlılarının, tarihe tanıklık etmiş o bölge insanlarının dinlenerek sözlü tarih kayıtlarının yapılması ve aslında bunun geleceğe aktarılmasını da sağlamak. Bazı yürüyüşçüler tarih-doğa için yürüyor. Türkiye bitki çeşitliliği açısından Avrupa'nın 10 katı endemik bitkiye sahip. Bu çok önemli bir oran ve bunu bilen Avrupalılar buraya gelip pek çoğunu fotoğraflayıp, kendi kataloglarına alıyorlar. Veri toplama aşamasından sonraki aşama tanıtım. Burada bazı ulusal toplantılarda, uluslararası fuarlarda yardım sağlayacak kitap, broşür, harita, son günlerde özellikle belgeseller yapılıyor.

'FOTOĞRAF YARIŞMASI YAPILABİLİR'

Bir diğeri de dijitale aktarılarak yapılacak çalışmalar. Web sayfasından aplikasyonlara kadar çalışmalar yapılıyor. Şimdilerde pek çok müzede bir çalışma yapılıyor. Gözünüze bir üç boyutlu gözlük takıyorsunuz, örneğin karşınızda Şarapsahan var. Bu gözlükle baktığınız zaman Şarapsahan'ın orijinal halini ayağa kaldırılmış haliyle üç boyutlu olarak görüyorsunuz. Bunun için belirlenen bir noktadan bakmanız gerekiyor. Bir diğer konu da bu yollarda yapılacak olan etkinlikler. Fotoğraf yarışması gibi. Likya yolu, yolun fotoğrafının çekilmesiyle gündeme geliyor. Fotoğraf yarışması çok önemli bir tanıtım çalışması yapıyor. Kamping alanları, maraton olabilir. Rotaların belli alanları bisikletçiler için de düzenleniyor. Okul çağındaki öğrenciler için eğlendirerek öğretmek için oryantring çalışmaları var. Bütün yollar yapılırken, bütçeler sponsorlar tarafından elde ediliyor" diye konuştu.

'TURİZM GELİRLERİ YÜZDE 28 DÜŞTÜ'

Dr. Meral Sayın da, "Turizm gelirlerinin pastasının payının arttığı, diğer sektörlerden pay çaldığı ve payının büyüdüğü görülüyor. Bu son 7-8 yılın bir değerlendirmesi. Son 7-8 yılda turizmin diğer sektörlere göre payı artarken, maalesef ülkemizde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle turizm gelirleri yüzde 27-28 civarında düştü. Alanya'nın turizm gelirlerinde de benzer düşme var. Alanya'da turizmde kişi başına harcamadaki gelirlerin düşmesi düşündürücü ve üzücü. Bunu birtakım fırsatlara çevirme yolunu aramamız gerekiyor. Burada hazırlanan çalışmanın bir nüveyi oluşturduğunu düşünüyorum.

'TURİZMDE ALTERNATİF ELZEM OLDU'

Bunun Alanya'nın geleceğine yönelik, daha yüksek gelir grubuna hitap edecek bir alternatif turizm hareketinin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Artık insanlar yaz kış sürekli hareket ediyor. Turizm sektöründeki hareketlilikte müthiş bir artma var. Yüksek seyahat gelirleri seyahat etmeye başladı. Bu çerçevede bunun Alanya'nın daha yüksek gelir gruplarına hitap edecek ve kişi başına harcamaları artıracak, yaşadığımız olumsuzlukları olumluya çevirecek bir alternatif turizm alanı ve ileriye yönelik bir daha makro seviyede turizm strateji planının bir parçası olduğunu düşünüyorum. Şu anda uyuyan bir alternatif turizm alanı ve potansiyel olarak önümüzde bulunuyor. Yerelde bunun yerel otoritelerle birlikte bir plan program dahilinde hazırlanması ve bakanlıklara iletilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'SINIRSIZ FAYDALARI OLACAK'

ALKÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güneş Yılmaz da, "Bu çalışmayı tarihi bir belleğin ortaya çıkarılması ve bunun ulusal ve uluslararası topluma kazandırılması olarak görüyorum. Bunu kamu hizmeti olarak nitelendiriyorum. Kamu hizmetinin bize sunacağı ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihi her türlü faydanın ölçülmesi pek mümkün değil. Son derece sınırsız faydaları olacak bir şey. Programlama sistemiyle bunun stratejisinin belirlenmesi gerekiyor. Bu paydaşlardan en önemli kesimi bana göre kamu kesimi veya kamu kurum kuruluşları niteliğindeki kurumlar oluşturuyor. Onların koordinasyonunda bunun sürdürülebilirliğinin devam ettirilmesi gerekiyor. Sonuç olarak ekonomiye büyük katkısı olacak" dedi.

'TURİZME ARTI DEĞER KAZANDIRACAK'

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ise, "Yürüyüş yollarındaki tarihimizle bugünün buluşturulması açısından bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca turizme bir artı değer kazandıracağından eminim" diye konuştu. Arkeolog Gökhan Tiryaki de, "Bir an önce bu kültürel miras varlıklarını derleyip toparlamaya ihtiyacımız var. Çünkü sürekli tahrip oluyor. Bir an önce kayıt altına almak ve bunları gelecek kuşaklara aktarmak, bilim insanlarını da araştırma yapmaya teşvik etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.