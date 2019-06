Alanya'da cazibe merkezleri için ilginç öneriler

-Ceren ŞAHİN

9 GÜNLÜK Ramazan Bayramı tatili geride kaldı. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da Alanya’nın en çok rağbet gören bölgesi, tarih, doğa ve eğlencenin el ele verdiği İskele bölgesi oldu. Bayramda, Alanya merkezi, toplam 58 bin yerli turiste ev sahipliği yaptı. Civar mahallelerde ise bu rakam 210 bine ulaştı. Kente bayram boyunca doğu ve batıdan olmak üzere 07 plaka haricinde toplam 13 bin araç giriş yaptı. Dolayısıyla bayram tatili münasebetiyle artan nüfus, sorunları da beraberinde getirdi. Alanya’nın halihazırda en önemli sorunlarının başında gelen trafik ve otopark sıkıntısı, kentin rağbet gören, yoğunluğun toplandığı bölgelerde bir çileye dönüştü. Yaşanan çile bölgedeki yoğunluğun dağıtılması gerekliliğini de yeniden gündeme taşıdı.

‘ŞEHRİN GENELİNİ KAPSAYACAK BİR ÇALIŞMA YAPILMALI’

Şehir Plancısı Kuddusi Müftüoğlu, Yeni Alanya’ya yaptığı değerlendirmede “Alanya’nın halihazırda mevcut sorunları, özellikle yaz aylarında ve bayram tatillerinde artan nüfusla birlikte had safhaya çıkmaktadır. Bu gerçeklik göz önüne alındığında, Alanya’nın bütün dinamiklerinin bir araya gelerek, bilimsel veriler ışığında, şehrin genelini kapsayacak bir düzenleme çalışmasını başlatması en uygunu olacaktır. Çalışmalar kapsamında, şehrin yoğunluğunu ortaya koyarak, şehrin tamamını içine alan bir sonuca varılmalıdır. Sorunların çözümüne yönelik, kısa vadede yapılabilecek en önemli şey, özellikle yaz aylarında ulaşımı düzenlemek olacaktır. Bireysel araçların İskele bölgesine alınmaması ve belirli saatler arasında ulaşımın toplu olarak sağlanması bölgeyi rahatlatacaktır. Uzun vadede ise şehrin genelini kapsayacak ve rakamsal veriler ışığında yürütülecek çalışmalar Alanya için ön açıcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘BÖLGEDE BİR KONSEPT ÇAKIŞMASI YAŞANIYOR’

Sirius Deluxe Hotel Genel Müdürü İsmet Ergüleç, ulaşım ve dağılımın doğru sağlanması halinde Alanya’nın bir cazibe merkezi haline geleceğine dikkati çekerek, “İskele bölgesinde kesinlikle bir trafik keşmekeşi yaşanıyor. Bölgedeki yoğunluğun dağıtılması gerekiyor. Eğlence ile sessizlik ve huzur gerektiren aktivitelerin bir arada gerçekleştirilmesi zaten imkansız. İnsanların bir kısmı orada denize nazır yemeklerini yemek isterken, diğer kısmı eğlence amacıyla geliyor. Sessizlik arayan insanların diskolardan gelen gürültüler arasında olmaları çok konforlu değil. O bölgede bir konsept çakışması yaşanıyor. Yoğun ve dominant eğlence mekanları ile insanların huzurla akşam yemeklerini yemek isteyecekleri restoranlar bir arada. Huzuru, sakinliği, şehir manzarasını tercih edenlerle, gürültülü bir eğlenceyi tercih edenlerin bir arada olması birtakım sıkıntıları da elbette beraberinde getiriyor.

‘İSKELE BÖLGESİ ELDEN GEÇİRİLMELİ’

Bu bölgede birbirine uymayan misafir profilleri var. Hem yaş, hem demografik yapı, hem de milliyet anlamında aslında birbirine antipatik gelen çevrelerin de buluştuğu bir nokta oluyor. Bunun birbirinden ayrılması konusundan kesinlikle hemfikiriz. Diskolar başka bir bölgeye taşınarak, bu bölge tamamen bir eğlence merkezi haline getirilebilir. İskele bölgesi de yürüyüş için daha uygun bir hale getirilir böylelikle. Gürültü azalır. Bir ulaşım düzenlemesine de ihtiyaç var. Çevre düzenlemesinin yanında ulaşımla ilgili de radikal bir düzenleme yapılmalı. Çok iddialı olabilir ama belki bir raylı sistem düşünülebilir. Toplu taşıma araçlarının standardının olduğu, insanların ne kadar zamanda gitmek istedikleri yere varabileceğini öğrenebildiği bir ulaşım sistemi geliştirilmeli. Konforlu, düzenli ve kontrol edilebilir bir ulaşım düzenine ihtiyacımız var. Ulaşım ve dağılım sağlıklı gerçekleştirilirse Alanya kent merkezine ilgi daha çok artacaktır” diye konuştu.

‘YOĞUNLUĞU AZALTMAK ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM’

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir ise konuyu esnaf açısından değerlendirerek, “İskele Alanya’nın en çok rağbet gören bölgesi. Dolayısıyla bölgenin rahatlatılması da büyük bir gereklilik. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da artan nüfusla birlikte ciddi bir trafik ve otopark sorunu yaşadık. İskele bölgesinde gerek yat limanı, gerekse eğlence merkezlerinin revize edilmesi, taşınması, var olan yoğunluğu azaltmak adına önemli bir adım olacaktır. Teknelere ilgi gösteren turistler, ya arabalarıyla geliyorlar ya da tur otobüslerini kullanıyorlar. Bu da otopark sorununu ve trafikte oluşan uzun kuyrukları beraberinde getiriyor. Halbuki Yat Limanı’nın bulunduğu bölge araç parkı ve trafik açısından daha geniş ve rahat. Aynı şekilde eğlence merkezlerinin de farklı bir yere taşınması, hem gittiği yerin canlanması, hem de İskele bölgesinin rahatlaması açısından katkı sunacaktır. Esnaf açısından bizler de bu yer değişikliklerini mantıklı buluyor ve katılıyoruz” dedi.

‘REVİZYON MESAJINI BU BAYRAMDA YİNE ALDIK’

Alanya Belediye Meclisi’nin Turizm Komisyonu Üyesi Mimar Serkan Salvur ise şöyle konuştu: “Turizmde marka olan, Antalya şehir merkezinden sonra Akdeniz’de en çok turist ağırlayan merkezlerin başında gelen Alanya’mız, mübarek Ramazan Ayı’nın ardından başlayan 9 günlük bayram tatilinde önemli bir sınav daha verdi. Resmi rakamlara göre Alanya, bayram tatili boyunca şehir merkezinde 58 bin, civar mahallelerde 210 bin olmak üzere yaklaşık 270 bin civarında yerli turisti ağırladı. Her bayram tatili sonrası olduğu gibi Alanya gündemi, ‘Bu önemli rakam küçük esnafa ne kadar fayda sağladı, her gelen yerli turist 10 lira bıraksa yaraya merhem olur mu?’ tartışmalarının bu bayram tatilinden sonra da tüm hızıyla sürdüğünü gözlemliyorum.

İŞTE MİMAR SALVUR’UN ÖNERİLERİ

Alanya Belediye Meclisi Turizm Komisyonu üyesi olmamın yanı sıra Alanya’yı seven, daha da ileri gitmesini isteyen bir mimar olarak bu konuda naçizane birkaç önerim olacak. Alanya’mıza özellikle bayram tatillerinde gelen yerli misafirlerimizin gezip görmek istedikleri, şehrin meşhur önemli ana arterleri diyebileceğimiz birkaç noktası mevcuttur. Bunlar, İskele, Kızıl Kule, Tersane, Barlar Sokağı ve gezi amaçlı tekne turlarının yapıldığı rıhtım bölgesidir. Artık konumları ve yarattıkları turizm hacmi nedeniyle Alanya’nın sembolleri haline gelen bu cazibe merkezleri, üzülerek söylemeliyim ki, aynı bölgededir ve koca Alanya’da toplam 2,5-3 dönümlük bir alanı kaplamaktadır.

‘CAZİBE MERKEZLERİ HEP AYNI BÖLGEDE’

Hal böyleyken, şehrimize gelen özellikle yerli tatilcilerin bu bölgeleri ziyaret etmeleri sırasında aşırı ve lüzumsuz bir yoğunluk yaşanmakta, bu da bölgenin trafiğini ve insan popülasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Alanya’yı seven, Alanya’nın daha da ileri gitmesini arzulayan, sadece otelcilerin değil, küçük ve orta boy işletmelerin de yerli ve yabancı turist pastasından pay almasını isteyen bir vatandaş olarak önerim, bu cazibe merkezlerinin şehrin farklı noktalarına serpiştirilmesidir. 800 yıllık tarihe sahip Kızıl Kule ile Tersane’yi yerinden oynatıp başka bir bölgeye taşıyamayacağımıza göre, Barlar Sokağı ile gezi amaçlı tekneler acilen başka bir bölgeye kaydırılmalıdır.

‘YAT LİMANI PROJESİ DEĞERLENDİRİLMELİ’

ALTSO Başkanı Sayın Mehmet Şahin’in daha önce sık sık gündeme taşıdığı Akhan’daki Yat Limanı ile İskele’deki teknelerin yerinin değiştirilmesi projesi yeniden gündeme alınabilir. Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel’in, ‘Barlar Sokağı’nı Demircilik Sokağı’na alacağız’ projesi revize edilebilir veya o bölgenin insan popülasyonu hesaplanarak farklı bir bölge tercih edilebilir. Ramazan Bayramı tatilinde bir kez daha görüldüğü üzere, Alanya’nın bu tür küçük dokunuşlara acilen ihtiyacı vardır ve gerek Alanya Belediyesi, gerekse sivil toplum kuruluşlarının ortak görüşleriyle sonraki bayramlar ve şehrin giderek artan nüfusu da göz önüne alınarak bu projeler için bir an önce düğmeye basılmalıdır.”

‘SÖNMEZ’İN PROJE KİTAPÇIĞINDA VARDI’

Serkan Salvur ayrıca 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Millet İttifakı’nın ortak adayı olan Abdullah Sönmez’in de proje kitapçığında yer alan iki önemli projenin bu konuyla ilgili olduğunu söyledi. Salvur, “Sayın Sönmez’in projeleri arasında; ilk etabı Atatürk Anıtı ve Hükümet Konağı çevresi, Barış Manço Parkı, Belediye Sarayı ile Kızıl Kule arasında olmak üzere hazırlanacak bir kentsel tasarım projesi ile daha işlevsel hale getirilecek bir kent meydanı vardı. Bu proje, daha sonraki etaplarda Havuzlu Park’tan başlayıp ardından Kuyularönü Meydanı ile birleştirilebilir. Ayrıca yine projeler arasında; ALTİD, TÜRSAB, ALTSO, ALTAV ve turizm esnafının da içinde olacağı bir Turizm Meclisi kurularak bu tür projelerin ortak akılla hayata geçirilebileceği fikri vardı. Bunlar kısa vadede hayata geçirilebilecek ve Alanya’nın çehresini değiştireceğine inandığımız önemli dokunuşlar olabilir” dedi.



Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 22:07