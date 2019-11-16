Alanya'da Akdağ için start verdiler
Alanya Akdağ Kayak İhtisas ve Spor Kulübü kış sezonunun girmesi ile birlikte faaliyetlerine başladı
TURİZM 16.11.2019, 14:32 16.11.2019, 14:38
KULÜBÜN ilk faaliyeti yeni yönetimi tanıtmak oldu. Alanya Akdağ Kayak İhtisas ve Spor Kulübü yönetimi Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı’yı ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında bu yıl ikincisi düzenlenecek Akdağ Kayak Merkezi Tanıtım Festivali’nin detaylarını da görüştü. Alanya Akdağ Kayak İhtisas ve Spor Kulübü yönetimi, Başkan Yücel’den de 2. Akdağ Kayak Merkezi Tanıtımı Festivali’ne destek sözü aldı. Başkan Yücel, kulüp yöneticilerine Akdağ’da yapılan imar çalışmasında ki son gelişmeleri de aktardı.
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