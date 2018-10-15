Alanya yine kelepir

Yasin ARAZ

GEÇEN yılı 38.6 milyon turist ve 26.2 milyar dolarlık turizm geliri ile kapatan turizm sektörünün iki yıldızı olan İstanbul ve Antalya, en az harcama yapılan şehirler oldu. İstanbul, dünyanın en çok seyahat edilen 162 şehri içinde bir basamak yükselerek 9’uncu sıraya otururken, Avrupa şehirleri içinde ise, 3’üncü oldu. Listede büyük bir sıçrama yaparak 9.42 milyon ziyaretçi ile ilk 20 içine giren Antalya ise, günlük harcama rakamları ile listede dibi gördü. Dünyada ziyaretçilerin günlük ortalama harcama miktarı hesaplandığında Dubai 537 Dolar ile en çok harcama yapılan şehir olurken, Paris 301 Dolar ile ikinci sırada yer aldı. İstanbul 108 Dolar, Antalya ise 45 Dolar ile en az harcama yapılan destinasyonlar oldu.

'TOPARLANMA YILLAR ALIR DEMİŞTİK'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2016'da yaşanan sorunların ardından 2017'de turist çekebilmek adına zaten ciddi fiyat tavizleri vermiştik. O gün de söyledik, bizim en büyük avantajlarımızdan birisi fiyatlar. Bu fiyat aksiyonlarının da geri toparlanmasının zor olacağını ifade ettik. En az 3 yıl öngörülüyordu. Çünkü acentalar otelcilere çok ciddi baskı uyguladı. Düşük fiyat verince düşük bütçeli turist gelmeye başladı. Haliyle harcamalar da kısıtlı kaldı. Seneye daha da iyi olacak. Kelepir algısından kurtulmayı herkes istiyor. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Müşteri kaygısıyla fiyatlarda indirim yapmak zorunda kaldık. Şimdi geri dönüş zamanı" diye konuştu.

'TURİSTİ KAZIKLAYA KAZIKLAYA KAÇIRDIK'

Caligo Otel sahibi Suat Çavuşoğlu ise "Eskiden Alanya çok zengin turistleri ağırlayabiliyordu, o turistler hala var. Piyasadan silinmiş değiller, sadece Alanya yavaş yavaş onların hafızasından silindi. Çünkü kazık atıyoruz turistlere. Kim olsa kazıklandığını düşündüğü, kandırıldığını hissettiği yere gelmek istemez. Otelciler kötü giden sezonlarda çok fiyat aksiyonları yaptı, onun da etkisiyle gelir seviyesi daha düşük insanlar otelleri doldurdu. Sonucunda da otellerden çıkmadılar. 3 kuruşa 5 yıldızlı tatil yaptılar. Rakamsal olarak evet çok fazla misafir ağırladık ama otelcinin kazandığı da otelciyi memnun etmedi. Etmez de zaten. Bizim kalitemizi daha da ortaya koyacak şekilde çalışmamız lazım. Birlik olmamız lazım ama zor" dedi.