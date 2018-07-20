Alanya'yı festivallerde tanıtacaklar

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu üyeleri haftalık olağan toplantısını yaptı. 10-12 Ağustos’ta Rusya’nın başkenti Moskova ve 28-31 Ağustos’ta Fransa’nın Haute-Savoie bölgesinde yapılacak festivaller ile ilgili planlamalar görüşüldü. Gündemle ilgili bilgi veren ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Moskova’da bulunan Krasnaya Presnya Parkı’nda geçen yıl ilk kez yapılan festivalde Alanya tanıtımı yaptıklarını, 150 binden fazla Rus ziyaretçinin festival boyunca parka giriş yaptığını ve Alanya standının festivaldeki en gözde stantlardan biri olduğunu söyledi. Alanya’nın festivalde 250 metrekare açık, 25 metrekare de kapalı alanda bu yıl da yer alacağını belirten Dahaoğlu, “Yurt dışı tanıtım kampanyaları son dönemlerde festivallere doğru kaymaya başladı. Bizler de değişimlere ayak uydurarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

‘ALANYA SPORCUSU FRANSA’DA KOŞACAK’

Fransa’da katılacağımız festival ise dünyaca ünlü bir spor festivali. Bu bölgede aynı tarihlerde yapılacak maraton yarışlarına 5 kıtadan 7 bin koşucu katılacak ve Alanya’mızı burada Ahmet Arslan temsil edecek. Yani hem sporcumuza destek olacağız hem de Alanya’mızda yapılan sportif aktivitelerin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Stant ekranımızda Alanya ve şehrimizde yapılan spor branşlarının görüntüleri fuar boyunca katılımcılara izletilecek” dedi.

‘SAĞLIK TURİZMİ ATAĞI OLACAK’

Ayrıca toplantıda, Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD) ile birlikte daha fazla sağlık turizmi içerikli tanıtımların yapılması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Alanya’nın sağlık turizmi potansiyeli ve maliyet düşüklüğü avantajı 2019 yılında çok sayıda fuarda ön plana çıkarılacak.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 15:45