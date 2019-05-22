Alanya'ya turizmden kötü haber

Kübra DUMAN

2018 turizm sezonunda toparlanan ve 2019 turizm sezonunda tüm zamanların rekorunu kırmayı umut eden turizmciler, mayıs ayındaki doluluk oranlarının beklentinin altına düşmesi ve rezervasyonların zayıflamasıyla hüsrana uğradı. Mayıs ayında 2018 doluluk oranlarını yakalayamayan Alanyalı turizmciler, Avrupalı turistin tatil programlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimleri sonuna ertelediğini ifade ettiler. Turizmciler, temmuz-ağustos rakamlarında da yüzde 50’ye varan azalma olduğunu ifade ederken, esnaf odası temsilcileri iyi geçmesi beklenen 2019 turizm sezonuna bel bağlayan esnafın durumunun iyi olmadığını söylediler.

'TEMMUZ-AĞUSTOSTA KAYIP YÜZDE 50'

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, ilk 2 ayda geçen senenin doluluk oranlarına göre bu yılın doluluk oranlarında yüzde 5 ile 10 arasında bir düşüş yaşandığını söyledi. Şakiroğlu, “Otelci arkadaşlarımızla da görüştük. Temmuz ve ağustos aylarında da düşük görünüyor yüzde 50 dolaylarında. Ama daha rezervasyon gelir diye düşünüyoruz. Seçimleri bekliyoruz. Seçimler zannedersem etkiledi. Gelecek olan müşteriler daha çok Avrupalı olduğu için seçimlere biraz daha önem veriyorlar, bitmesini bekliyorlar. Daha doğrusu Türkiye’nin demokratik bir ülke olup olmadığını test ediyorlar bence. Rusya tarafında bir sıkıntı yok ama Avrupa pazarında bir azalma var. Rezervasyonlar yavaşlamış durumda. Bu aylarda temmuz ağustos dolardı normalde. Biraz daha temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ruslar gelir yönünden zayıflar. Sayın bakanımızın dediği gibi Alanya gelir odaklı değil de maalesef fiyat odaklı büyüyor. Zaten dibin dibi fiyatlardayız. Bazı kalemlerde yüzde yüzün üzerinde fiyat artışları var."

‘YÜZDE 10 ORANINDA DÜŞÜŞ VAR’

Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, Konaklı bölgesindeki tesislerde mayıs ayı itibariyle doluluk oranlarının yüzde 60-65’lerde kaldığını söyledi. Bu rakamın geçen yılın aynı döneminde yüzde 75’lerde olduğunu söyleyen Orkan, yüzde 10 civarında bir düşüş yaşandığını ifade etti. Rus pazarının beklendiği gibi gittiğini ancak Avrupa pazarında düşüş yaşandığını ifade eden Orkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerini işaret ederek, siyasi belirsizliğin ve beraberindeki uçak sıkıntısının Avrupa pazarını etkilediğini ifade etti.

'SEZON BAŞLAMADI, ESNAF SIKINTILI'

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, esnafın durumunun hiç iyi olmadığını söyledi. Sezondan beklentisi yüksek olan esnafın sezon öncesi hazırlıklarını da buna göre yaptığını belirten Yenialp, esnafın beklentilerinin karşılanamadığını belirtti. Yenialp, “Ramazan ayının sezon başına gelmesi de işlerimizi etkiledi. Ramazan öncesi bazı yeli turistler geliyor, az da olsa canlılık sağlanıyordu. Sezonun bir türlü başlayamaması esnafı olumsuz yönde etkiledi. Ramazan Bayramı’nda yerli turistle dolacak Alanya, ardından sezonun açılmasıyla beklediği doluluğu yakalayacak. Alanya’nın 15-20 güne daha ihtiyacı var" dedi.