Alanya'ya Rusya müjdesi
Thomas Cook iflasının ardından Rus pazarında sis perdesi aralanıyor. ALTAV Başkan Yardımcısı Dahaoğlu müjdeli haberi Yeni Alanya'ya verdi ve geçmişe dönük ödemelerin gelmeye başladığını açıkladı
Ceren ŞAHİN
ALANYA'YA Rus pazarından müjde geldi. Thomas Cook'un şok eden iflasının ardından Avrupa pazarında bir yaprak dökümü yaşanmış ve sırasıyla Hollanda, Almanya, Polonya da iflas bayrağını çekmişti. Turizmcilerin gözü kulağı Rus pazarına yani Thomas Cook'un Rusya'daki yatırımı olan Intourist'ten gelecek habere kilitlenmişti. Turizmciler Rusya'dan geçmişe yönelik ödemeleri talep etmişler ve güvence niteliği taşıyan ödemeler için beklemeye koyulmuşlardı. Müjdeyi Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu verdi. Dahaoğlu, Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada "Ödemeler gelmeye başladı, içimiz rahatladı" dedi.
'ÖDEMELER GELMEYE BAŞLADI'
Intourist'in Rus pazarının en büyük 5 tur operatörü arasında yer aldığına dikkat çeken Dahaoğlu "Daha evvel de yapmış olduğumuz açıklamalarda Thomas Cook'un iflası, Avrupa pazarından gelen olumsuz haberler ve bizlere zararlarından bahsetmiştik. Rus pazarına yönelik de endişelerimiz mevcuttu. Bunu dile getirmiştik. Ödemelerin yapılmaması tedirginliğimizi arttırmıştı. Fakat korkulan olmadı. Dün ve bugün itibariyle güzel haberler almaya başladık. Rus pazarında Thomas Cook'un incomingini yapan Inturist'in, gerek Alanya'mızda, gerekse çalıştığı diğer bölgelerde, otellere geçmişe dönük ödemelerini yaptığını duyduk. Elbette alacakların tamamını kapatmadığı oteller var. Lakin yine de ödemelerin gelmeye başlaması sevindirici. Zira Intourist Rusya'nın en büyük 5 tur operatöründen bir tanesi ve batması bizleri derinden zedelerdi. Nasıl ki Ege'de İngiltere pazarı ağırlık gösteriyorsa, bizim bölgemiz için de Rus pazarı çok önemli. Bu anlamda Intourist'in iflas etmemesi, yaptığı ödemeler kadar hepimizi mutlu etti. Geriye kalan ödemeleri de yapacaklarının haberini arkadaşlarımız vasıtasıyla aldık. Umarız Intourist yaşar ve 2020 yılına bomba gibi bir giriş yapar da, yaşanacak güzel gelişmelerde birlikteliğimizi koruruz" ifadelerini kullandı.
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