Alanya'ya Lübnanlılar denizden geldi

LÜBNAN'IN başkenti Beyrut'tan Alanya'ya sefer düzenleyen Orient Quinn adlı lüks kruvaziyer gemisi, haftasonu Ege kıyılarına yapmayı planladığı seferlerini, Ege için yapılan kasırga uyarılarının ardından iptal ederek Alanya'ya demir atma kararı aldı. 229 yolcunun bulunduğu gemi, Alanya çarşısına da hareketlilik kattı. Gemiden inen tatilciler çarşıya akın etti. Şirketin Türkiye Sorumlusu Bassam Hage, rota değişikliği ile ilgili bilgiler vererek "Alanya'ya zaten misafirlerimizin ilgisi çok büyük. Tur aracılığıyla Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi noktaları görüyorlar ve en çok Alanya'dan memnun kaldıklarını sürekli dile getiriyorlar. Bu anlamda kasırga bahane oldu bile diyebiliriz. Alanya her zaman tatilcilere kucak açan bir şehir. Herkes çok seviyor. Seferleri de inşallah uzatmak istiyoruz" dedi.

Hage, ayrıca haftaya geminin yılın son turunu yapacağını da belirterek bir veda programı da hazırlandığını söyledi. 3 gün boyunca Alanya'da kalan gemi, bugün Alanya Limanı'ndan demir alacak.

