Alanya ve GZP için çalışıyoruz

ZİYARETTE bölgemize yönelik ulaşım ağının genişletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Türk Alman Dostluk Derneği (Hür-Türk) Başkanı ve turizmci Fahri Yiğit de hazır bulundu. Şahin, özellikle Alanya’nın gururu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu‘nun önderliğinde büyük gelişme gösteren Alanya-Gazipaşa Havalimanı’nın kapasitesinin arttırılması konusundaki görüş ve önerilerini sundu. Şahin, ülke ekonomisine yılda 4.3 milyar dolar kazandıran Alanya’nın ulaşımda hak ettiği yere gelmesi için ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini söyledi. Şahin, ”Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız sayın Çavuşoğlu’nun önderliğinde odamız ve Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel işbirliğinde SunExpress uçuşlarının Ocak’ta başlaması için girişimlerimiz sürecek. Çalışmalarımız şimdiden Alanya’mız ve bölgemiz için hayırlı olsun” diye konuştu. SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan da Şahin ile koordineli çalışacaklarını ifade etti.