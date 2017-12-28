Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Şok iddia! D vitamini bir işe yaramıyor...
Şok iddia! D vitamini bir...
Sadece ses ile HDD hacklemek mümkün!
İsrail‘deki Ben Gurion Devlet Üniversitesi...
Instagram önerilerinden artık kaçış yok!
Instagram önerilerinden artık kaçış yok!
Telefonları yavaşlatmak Apple'a pahalıya mal olacak
Telefonları yavaşlatmak Apple'a pahalıya mal...

Alanya ve GZP için çalışıyoruz

Ocak ayında Alanya-Gazipaşa seferlerine başlaması beklenen SunExpress’in Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve Bölge Müdürü Murat Hatipoğlu ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i makamında ziyaret etti

Alanya ve GZP için çalışıyoruz

Ocak ayında Alanya-Gazipaşa seferlerine başlaması beklenen SunExpress’in Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve Bölge Müdürü Murat Hatipoğlu ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i makamında ziyaret etti

28 Aralık 2017 Perşembe 15:46
Alanya ve GZP için çalışıyoruz
banner404

ZİYARETTE bölgemize yönelik ulaşım ağının genişletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Türk Alman Dostluk Derneği (Hür-Türk) Başkanı ve turizmci Fahri Yiğit de hazır bulundu. Şahin, özellikle Alanya’nın gururu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu‘nun önderliğinde büyük gelişme gösteren Alanya-Gazipaşa Havalimanı’nın kapasitesinin arttırılması konusundaki görüş ve önerilerini sundu. Şahin, ülke ekonomisine yılda 4.3 milyar dolar kazandıran Alanya’nın ulaşımda hak ettiği yere gelmesi için ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini söyledi. Şahin, ”Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız sayın Çavuşoğlu’nun önderliğinde odamız ve Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel işbirliğinde SunExpress uçuşlarının Ocak’ta başlaması için girişimlerimiz sürecek. Çalışmalarımız şimdiden Alanya’mız ve bölgemiz için hayırlı olsun” diye konuştu. SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan da Şahin ile koordineli çalışacaklarını ifade etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Fahri YiğitSunExpress’Ahmet ÇalışkanMurat HatipoğluMehmet şahinMevlüt ÇavuşoğluAdem Murat Yücel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de bir ilk! Boeing 737 MAX 8 Corendon ile uçacak
Türkiye'de bir ilk! Boeing 737 MAX 8 Corendon ile uçacak
Vali Karaloğlu'dan trend açıklaması
Vali Karaloğlu'dan trend açıklaması
'Alanya'da futbol turizmi şart'
'Alanya'da futbol turizmi şart'

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim