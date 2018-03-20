Alanya Vakıfbank'dan MITT Moskova'da turizmciye destek

Toygar DİM



TURİZM sezonu öncesi turizmin nabzını tutmak için Moskova’ya giden heyette Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Yüksel, Vakıfbank Kredi İzlemeden Sorumlu Daire Başkanı Seçkin Altınsoy, Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz, Vakıfbank Akdeniz Krediler Müdürü Vedat Şahiner, Vakıfbank Akdeniz İstihbarat Müdürü Fırat Akgün, Vakıfbank Alanya Sanayi Müdürü Cumhur Şenel, Vakıfbank Kemer Şube Müdürü Ali Karamık ve Vakıfbank Lara Şube Müdürü Recep Sağlam yer aldılar. Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel’in başkanlık ettiği heyet, fuarda büyük tur operatörleri ve acentalarla temaslarda bulunarak sezonun durumunu yerinde inceleme fırsatı buldular. Fuarı ziyaret eden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelen Vakıfbank heyeti, karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular ve Bakan Çavuşoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. İncelemelerini yapan heyet, Rus ve Türk turizmcilerle bir araya geldiler. Fuarı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’la da görüşen heyet, Kurtulmuş'a da 2018 sezonu için "hayırlı olsun" dileklerini ilettiler.

