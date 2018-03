Alanya turizminde 'Tatil Ajandam' fırsatı 

DİM Medya işbirliğinde turizmcilerin tesislerini hem yerel, hem ulusal, hem de dünya ölçeğinde daha kolay tanıtma imkanı bulabilecekleri bir proje ortaya çıkaran Tet Medya, medyada deneyimli yöneticilerden oluşan çalışma grubu ile, iç ve dış turizmde yapılan araştırmalar doğrultusunda turistik tesislere güç verme hedefini taşıyor. 'Tatil Ajandam' adlı tanıtım projesi kapsamında toplam 17 mecrada turizm tesislerinin tanıtımı yapılacak. Bu mecralar içerisinde 2 ulusal televizyon kanalı, Dim TV'nin de içerisinde yer aldığı 7 yerel televizyon kanalı, 3 ulusal yayın, yenialanya.com'un da yer aldığı 4 haber sitesi ve Yeni Alanya bulunuyor.

EURO D VE EURO STAR'DA DOĞRUDAN SATIŞ

Proje kapsamında yer alan Euro Star ve Euro D reklamlarına ilişkin "Ulusal televizyon kanalları ile yapacağımız doğrudan satış reklamları ile hem Türkiye'de, hem de Avrupa'da daha fazla kitleye ulaşıp, tesislerinizi, hizmetlerinizi tanıtmanızı sağlayarak, hak ettiğiniz pazar payını almanızı istiyoruz. 50 ülkede yayın ağı bulunan Euro Star'da yer alan reklamlar her cumartesi saat 10.00-15.00 saatleri arasında yayınlanacak. Dünyanın 55 ülkesinde yayın ağı bulunan Euro D kanalında ise, TV yayınları, reklam ve doğrudan satışlarla yurt içi ve yurt dışında yaşayan potansiyel tüketiciye ulaşmanızı sağlayacağız. Reklamlarınızı yoğun bir şekilde yayınlayarak, 2018 sezonunun sizler adına daha iyi geçmesini amaçlıyoruz" dendi. Euro D'de yer alacak reklamlar ise her pazar saat 10.00-15.00 saatleri arasında yayınlanacak.

'YEREL MEDYANIN GÜCÜNÜ HİSSEDİN'

Yerel televizyon ve gazetelerin en önemli katkıyı sağladığı projede, özellikle iç turizmde hedeflenen kitle ve en çok tatil yapacak olan müşteri potansiyeli belirlenerek, reklam vermek isteyenlerin ağırlıklı olarak hangi illerde ve hangi kanallarda reklamlarını yayınlayacaklarına kolayca karar verebilmeleri hedefleniyor. Yerel televizyonlar içerisinde, yarım asırlık bir gazete olan Yeni Alanya'nın bilgi, birikim ve gücünü arkasına alan, 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yola çıkan, ayrıca internet sitesi, sosyal medyada dünyanın her noktasından geniş izleyici kitlesi ve anında yaptığı canlı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken Dim TV de (dimtv.tv) yer alıyor. Dim TV dışında proje içerisinde yayın yapacak olan diğer kanallar ise şöyle: Kanal 26 (Eskişehir), Kent TV (Kayseri), Olay TV (Bursa), Kanal 2000 (Mersin), Er TV (Malatya) ve Gaziantep Olay TV.

EN ÇOK OKUNAN DERGİLER DE PROJEDE

Tet Medya ve Dim Medya tarafından hazırlanan projede, yapılan araştırmalar sonucunda Yeni Alanya'nın da aralarında olduğu, Türkiye'nin çok okunan ve birçok bölgeye satışı yapılan sosyete ve cemiyet dergileri de reklam yayınlayacak. Reklamlar, ulusal yayın yapan Q Life ve Pause dergisi ile yerel Bitter dergisi ve Yeni Alanya'da da yer alacak.

SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ KULLANILACAK

Proje kapsamında, 'Reklam' denildiğinde vazgeçilmez bir mecra haline gelen sosyal medyada da, en çok tıklanan siteler turizm sektörünün can damarı olacak. Ayrıca www.yenialanya.com'un da aralarında bulunduğu en çok tıklanan 4 farklı haber sitesinde de reklamlara yer verilecek. Bu siteler www.yenialanya.com, www.gazetemag.com, www.magazinkolik.com, www.tatilajandam.com.

CEBİNİZDEN 1 TL HARCAMADAN

'Tatil Ajandam' adlı tanıtım projesinin büyük bir de sürprizi var. Bu sürpriz, turistik tesislere 1 TL bile harcamadan tanıtım yapma imkanı da sağlıyor. Proje kapsamında bir tesisin 'Medya Planı' hazırlanıyor. 'Barter Medya Planı' yani 'Oda Karşılığı Reklam Hizmeti' sunuluyor. Tesis, bu plan çerçevesinde yerelde, tüm Türkiye ve dünyada, adı geçen medya organları vasıtasıyla tanıtımını ve doğrudan satışını en iyi şekilde yapıyor.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

'Tatil Ajandam' adlı tanıtım ve satış projesine ilişkin ayrıntılı bilgi almak veya bu projede yer almak isteyenler, Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sokak, No: 14/A adresinde bulunan Dim Medya'ya başvurabilir, (0242) 250 50 50 numaralı sabit telefonumuzu veya 0541 909 85 75 numaralı cep telefonumuzu arayabilir, tatilajandam@dimmedya.com.tr'ye mail atabilirsiniz.