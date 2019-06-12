Alanya Turizm ve Sanat Festivali göz dolduracak

FESTİVALDE, kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra Yörük kültürünü anlatan aksesuarlar, sergiler, defileler, Türk-İslam sanatına dair çalışmalar, geleneksel Türk el sanatları, takı, seramik, fotoğraf sergileri ve daha pek çok sanat etkinliğiyle kültür ziyafeti sunulacak.

Alanya Belediyesi tarafından 15, 16, 17 Haziran tarihlerinde 19’uncusu düzenlenecek “Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde bu yıl Osmanlı Teması işleniyor. 15 Haziran Cumartesi saat 17.30’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek kortej ve Yörük Göçüyle başlayacak festival, belediye arkası ve iskele meydanındaki alanında düzenlenecek etkinliklerle üç gün devam edecek. Festival kapsamında Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da birbirinden değerli pek çok sergiyi vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

SERGİLER VE DEFİLELER BAŞ DÖNDÜRECEK

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün Teke Yöresi Yörükleri ile ilgili yaptığı araştırmalar kapsamında ortaya çıkarılan Yörük Kadın Başları ve aksesuarlarının yer aldığı sergide, Yörük kadınının sosyal statü, duygu ve istekleri renkler, oyalar ve aksesuarlarla anlatılıyor. 14 adet Yörük Başı örneği, seramik büst ve suluboya tabloların yer aldığı sergi festival meydanındaki sergi çadırında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün geleneksel el sanatları alanında yaptığı çalışmalar kapsamında; Osmanlı motifleri ve renkleri kullanılarak hazırlanan “Osmanlı” temalı kıyafetler, rıhtım bölgesindeki sergi çadırının içerisinde sergilenecek. Yine Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Şelale Meydanı’nda Osmanlı Temalı bir de defile yapılacak. Türk-İslam Sanatlarından Hat, tezhip ve minyatür gibi sanat dallarından oluşan göz alıcı eserler, orta meydanda kurulan sergi çadırında sergilenecek. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlana cam füzyon eserler, orta meydandaki sergi çadırında diğer eserlerle birlikte sergilenecek. Takı sanatının en temel taşlarından biri olan gümüşten Antalya Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde elde edilen takılar, orta meydandaki sergi çadırında meraklıların beğenisine sunulacak. Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı ipek kozasından çiçekler, iğne oyası ürünler, kâğıt rölyef alanında yapılan eserlerin yer alacağı sergi, festivalin kültür-sanat stantları bölümünde halkın beğenisine sunulacak. Alanya Belediyesi’nin 2015 yılında hayata geçirdiği “Muzdan Sanata, Hayalden Tasarıma Muz Lifi” projesi kapsamında sürdürülen çalışmalardan örnekler, festival alanında rıhtım bölgesinde sergilenecek. Muz lifi kumaş ve muz lifinden yapılan ayakkabı, çanta, duvar panoları sergi alanında ziyaretçilerini bekliyor. Osmanlı mimarisinde en önemli dekoratif malzeme olarak kullanılan çini ve Anadolu’da eski çağlardan beri çeşitli alanlarda var olan çömlekçilik sanatıyla ilgili eserlerden oluşan renkli bir sergi açılacak. Aynı zamanda uygulamalı olarak çömlekçi çarkı ile çömlek yapımı da ziyaretçilere gösterilecektir. Son yıllarda unutulmakta olan Ebru Sanatını yeniden canlandırmak isteyen Alanya Belediyesi, festivalde bu sanata da büyük bir yer ayırdı. Ortaya çıkan eserin bir ikincisinin olmaması ve asla kopya edilememesi açısından da ayrı bir değere sahip ebru, Türk Kâğıdı” ya da “Mermer kâğıt” olarak da adlandırılıyor. Uygulamalı olarak anlatılacak bu sanattan elde edilen eserler aynı zamanda meydandaki sergi çadırının yan bölümünde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

SİYAH BEYAZ FOTOĞRAF SERGİSİ

Alanya Kent belleğinin oluşturulması amacıyla belediye arşivine kazandırılan siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan sergi, her yıl olduğu gibi bu yıl da rıhtım bölgesinde yerini alacak. Yüz adet fotoğraftan oluşan sergi, Alanya’nın geçmişine ait sokaklarını, evlerini, sosyal yaşamını siyah-beyaz fotoğraflarla günümüze taşıyacak. Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen ve küratörlüğünü Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü’nün (AFSAK) yaptığı, Alanya Belediyesi 15. Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergi, rıhtımda sanatseverlerle buluşacak. AFSAK tarafından hazırlanan karma fotoğraf sergisi, yolu AFSAK’tan geçen eğitim almış kursiyerlerin ve üyelerinin fotoğraflarından oluşuyor. Her ay üyeler arasında yapılan yarışma birincilerinin fotoğrafları rıhtımdaki bu sergide yer alacak.