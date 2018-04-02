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Alanya tanıtımında kayak dönemi

Aynı gün içinde hem denize girilebilen, hem de kayak yapılabilen bir bölge olan Alanya’nın tanıtımında bundan sonra kayak görüntüleri de yer alacak

Alanya tanıtımında kayak dönemi

Aynı gün içinde hem denize girilebilen, hem de kayak yapılabilen bir bölge olan Alanya’nın tanıtımında bundan sonra kayak görüntüleri de yer alacak

02 Nisan 2018 Pazartesi 23:56
Alanya tanıtımında kayak dönemi
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ALANYA Akdağ Kayak Kulübü, birkaç saat arayla Alanya’da hem denizin, hem de karlı dağların keyfini çıkartmanın mümkün olduğuna dikkat çekmek için bir dizi etkinlik düzenledi. Saat 09.00’da Metro Kavşağı’nda buluşan kulüp üyelerine aileleri ve dostları da eşlik etti. Ekip, toplamda 42 kişilik bir kafile ve 11 arazi aracı ile Akdağ Kayak Merkezi’ne hareket etti. Kuruluş aşamasından bu yana, Alanya’daki kamu kurum ve özel kuruluşlar tarafından destek gören Alanya Akdağ Kayak Kulübü’nün,  gerçekleştirdiği tanıtım çekimlerine Beyaz Prodüksiyon sponsor oldu. Firma sahibi Fatih İlyasoğlu, 20 kilogram ağırlığındaki ekipmanını 2 kilometre yükseklikte olan zirveye sırtında taşıyarak çekimleri bizzat kendisi gerçekleştirdi. Arazide gerçekleştirilen zorlu tırmanışın ekip liderliğini Konaklı Medikal sahibi Dr. Adnan Sarı yaptı. Dağın doğu tarafından zirveye tırmanan ekip, karla kaplı kuzey tarafından kayak yaparak indi. Çekimlerde kayak yapan dört Rus model ve Akdağ Kayak Kulübü üyeleri yer aldı. Modeller, Başkan Handan Aydemir tarafından golf, tenis, yüzme ve kayak bilenler arasından seçildi. Eşsiz bir doğa ve muhteşem bir hava eşliğinde kayak, trekking, off-road ve piknik yapma imkanı bulan ekip daha sonra denize girerek çekimlere devam etti. Beyaz Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilen profesyonel çekimler, ilerleyen zamanlarda Alanya tanıtımı için gidilen ulusal ve uluslararası fuarlarda Alanya tanıtımına katkı sağlayacak. Alanya Akdağ Kayak Kulübü Başkanı Handan Aydemir, “Muhteşem bir doğaya ve eşsiz bir tarihe sahip olan bölgemizde, bu tür etkinliklere daha da fazla yer vereceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaKayakDeniz
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