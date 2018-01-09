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Alanya tanıtımına Hollanda dopingi

ALTAV'ın Alanya'nın tanıtım faaliyetlerini yürütmek adına katıldığı Hollanda'daki Vakantiebeurs Fuarı'ndan olumlu haberler var

Alanya tanıtımına Hollanda dopingi

ALTAV'ın Alanya'nın tanıtım faaliyetlerini yürütmek adına katıldığı Hollanda'daki Vakantiebeurs Fuarı'ndan olumlu haberler var

09 Ocak 2018 Salı 17:51
Alanya tanıtımına Hollanda dopingi
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ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yönetimi, Alanya'nın tanıtımı çalışmalarına devam ediyor. Dün başlayan ve 14 Ocak tarihleri arasında Hollanda'nın Utrecht kentinde gerçekleşecek Vakantiebeurs Fuarı'na katılmak üzere Hollanda'ya giden ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu Hollanda'dan güzel haberler verdi. "Hollanda'da işler yolunda" diyen Dahaoğlu, "Pazar günü fuar sona erecek, ilk günden gördük ki Hollandalılar Türkiye'yi gerçekten özlemiş. Bu seneki ilgi geçen senenin en az iki katı fazla. Hollanda pazarının en büyüğü konumundaki Corendon Türkiye satışlarını da ikiye katlamış durumda. Bilindiği üzere çok taze bir de karar aldılar, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) ek seferler koydular. Bunda Alanyalı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun da ciddi katkısı var. Avrupa ile yaptığı sıcak ve samimi temaslar bu artışta büyük pay sahibi. Üstelik bunu Hollandalılar söylüyor. Bakanlık da çok ciddi bir çalışma yapmış, büyük bir stant kiralamış. Kültür ve Turizm Müsteşarı Ömer Arısoy da standımızı ziyaret etti, biz de kendisine aynı zamanda ALTAV Başkanı da olan Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in hediyesi ipek kozasından bir tablo da hediye ettik. Devam eden günlerde de Alanya için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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ALTAVHollandaTanıtımAlanya
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