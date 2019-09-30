'Alanya spor turizminde iddialı'

ALANYA Belediyesi’nin destekleriyle festival.com.tr tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Alanya Bisiklet Festivali ve Boya Festivali tamamlandı. Dünyanın birçok şehrinden gelen uzun yol bisikletçilerinin katıldığı etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Alanya Belediye Meclisi Turizm Komisyonu ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Serkan Salvur, Alanya'nın spor turizminde dünya çapında söz sahibi olduğunu söyledi. Festival boyunca etkinlikleri yakından takip eden Salvur, "Bir hafta süren çadır kamplı bisiklet festivalinde katılımcılarla yer almaktan büyük mutluluk duydum. Özellikle cumartesi gecesi geniş katılımla düzenlenen, bisiklet festivaline dahil edilen ve Alanya için bir ilk olan boya festivalinin önümüzdeki yıllarda binlerce ziyaretçiye ulaşacağını düşünüyorum. Her geçen yıl açılan yeni fakültelerle Alanya'mız bir üniversite şehrine dönüşüyor. Şehrimizin bu tip etkinliklere artık daha fazla ihtiyacı var. Belediye ve sivil toplum kuruluşlarıyla elimizden gelen desteği vermeye her zaman hazırız. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.