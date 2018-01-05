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Alanya plajlarında yazdan kalma günler

Anadolu'nun büyük bölümü kar ve yağmura teslim oldu ancak Alanya ile Antalya plajları adeta yazdan kalma günler yaşıyor

Alanya plajlarında yazdan kalma günler

Anadolu'nun büyük bölümü kar ve yağmura teslim oldu ancak Alanya ile Antalya plajları adeta yazdan kalma günler yaşıyor

05 Ocak 2018 Cuma 21:20
Alanya plajlarında yazdan kalma günler
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ANTALYA ve Alanya'da yüksek kesimlere yağan kar Torosların zirvesini beyaza bürürken, sahil şeridi ise yazdan kalma günler yaşıyor. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla plajlar vatandaşların uğrak alanı oldu. Kimisi cep telefonlarıyla özçekim yaparken, kimileri ise 19 derece sıcaklığa sahip denizde yüzdü. Ocak ayında deniz keyfi yapmanın farkını yaşayan kent sakinleri, dalgalar arasında arkadaşlarına poz verdi.

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