Alanya plajlarında yazdan kalma günler

ANTALYA ve Alanya 'da yüksek kesimlere yağan kar Torosların zirvesini beyaza bürürken, sahil şeridi ise yazdan kalma günler yaşıyor. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla plajlar vatandaşların uğrak alanı oldu. Kimisi cep telefonlarıyla özçekim yaparken, kimileri ise 19 derece sıcaklığa sahip denizde yüzdü. Ocak ayı nda deniz keyfi yapmanın farkını yaşayan kent sakinleri, dalgalar arasında arkadaşlarına poz verdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.