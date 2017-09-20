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Alanya plajları turistlere kaldı

Alanya 'da plajlar, yazlıkçıların ayrılması ve okulların açılması nedeniyle turistlere kaldı

Alanya plajları turistlere kaldı

Alanya 'da plajlar, yazlıkçıların ayrılması ve okulların açılması nedeniyle turistlere kaldı

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:15
Alanya plajları turistlere kaldı
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ALANYA Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığının 31 derece, nem oranının yüzde 73 ölçüldüğü ilçede sıcak havayı fırsat bilen turistler plajlara akın etti. Yazlıkçıların ayrılması ve okulların açılması nedeniyle yerlilerin rağbet göstermediği ünlü Kleopatra, Damlataş ve Keykubat plajlarına gelen yabancı turistler denizin tadını çıkardı. Bazıları güneşlenmeyi tercih ederken pek çok kişi de denize girerek yüzdü. Bazı tatilciler ise günübirlik tekne turlarına çıkarak Alanya’nın doğal güzelliklerinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de artarak sürdüreceğini söyledi.

“Türk misafirlerimiz ilçeden ayrıldı”

Pazartesi günü itibariyle okulların açılmasından dolayı Türk misafirlerin ilçeden ayrıldığı söyleyen Türkiye Seyahat Acantaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, ”Şuan bölgemizde bulunan müşteri potansiyeli Avrupa ve Rusya’dan gelen kişiler. Ağırlıklı Türk misafirlerimiz gittiğin dolayı yabancı turistlerimiz ağırlıyoruz. Şuan gidişatımız ekim ayı sonu kadar olumlu gözüküyor” dedi.

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Son Güncelleme: 20.09.2017 11:34
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlanyaPlajlarKleopatraDamlataşEykubat Plajları
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