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Alanya plajları canlandı

Neredeyse kış görmeyen Alanya, yazı da erken getirdi. Nisan ayı ortalarında Alanya plajları doldu

Alanya plajları canlandı

Neredeyse kış görmeyen Alanya, yazı da erken getirdi. Nisan ayı ortalarında Alanya plajları doldu

17 Nisan 2018 Salı 22:43
Alanya plajları canlandı
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ALANYA'DA nisan ayının ortasında Alanya plajları doldu. Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, yerli yabancı yüzlerce turistin akınına uğradı. Hava sıcaklığının 30 dereceye, nem oranın da yüzde 50’ye ulaştığı Alanya’da turistler sıcak havanın keyfini çıkardı. Kimi turistler yüzmeyi tercih ederken, kimileri de güneşlenmeyi tercih etti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, plajların hareketlendiğini belirterek nisan ayı olmasına karşın Alanya’ya çok ciddi talep olduğunu, İskandinav ülkeleri başta olmak üzere pek çok bölgeden uçuşların başladığını söyledi.
'İSKANDİNAVLAR AKIN EDİYOR'
Çavuşoğlu, "Yerli yabancı yüzlerce turist plajlara akın etmiş durumda. Çok güzel bir hava var. Ocak, şubat, mart ayında da bu havaları yaşadık. Bu da demektir ki Alanya'da 12 ay deniz, kum, güneş dönemi var. Bunu daha fazla insana ulaşıp anlatmalıyız. Alanya'yı herkese anlatmalıyız, tanıtmalıyız. Alanya'nın reklamını güzel bir şekilde yapmalıyız. Dünyanın her yerinden misafir ağırlıyoruz, bunu daha da arttırmalıyız. İskandinavya'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) uçuşlar başladı. Direkt uçuşlar gerçekleştiren SAS Havayolları, İskandinav misafirleri Alanya'ya taşıyor. Çok yakın zamanda Onur Air de başlayacak. Öte yandan SunExpress, Pegasus ve Türk Hava Yolları (THY) da aktarmalı uçuşlarla yurt dışından misafir getiriyor. Bunlar bizim için bir avantaj. Ağırlıklı olarak Alanya'nın hem fiyat hem de ulaşılabilirlik anlamında avantajı var. Çok ciddi oranda misafir çekiyoruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaNisanPlajları
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