'Alanya'nın yeni festivali'

FESTİVALL.com.tr ve Alanya Doğa Sporları Kulübü (ALDOSK) tarafından düzenlenen, Alanya Belediyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin (ALTİD) destek verdiği organizasyon ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük ilgi gördü. Festival organizatörleri festivalin ardından etkinliğe destek veren ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ve Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba'ya teşekkür ziyaretinde bulundular.

‘KIŞ TURİZMİ İÇİN BAŞARILI BİR ÇALIŞMA’

ALTİD Başkanı Burhan Sili yaptığı açıklamada “Alanya Bisiklet Festivali ilk kez bu sene yapıldı. Burada öncelikle organizasyona öncülük eden Kerim Coşkun olmak üzere belediyemiz ve ALTİD olarak iyi organize olduk ve 22 şehirden gelen 200 uzun yol bisikletçisine ev sahipliği yaptık. Bu manada spor turizminin Alanya için ne kadar uygun olduğu yeniden gözler önüne serildi. Profesyonel spor yapanların kamplarının özelikle 'Ölü Sezon' dediğimiz kış aylarında Alanya'ya kazandırılmasının şehrimize ve esnafa ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kış turizmine katkı sağlayan bu tip etkinliklere desteklerimiz devam edecek” dedi.

'ALANYA BİR ORGANİZASYON ŞEHRİ'

Teşekkür ziyaretinin bir diğer durağı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı oldu. Festival komitesi etkinlik boyunca gezi güzergahları üzerinde üst düzey güvenlik sağlayan jandarma personeline teşekkür etti. Yarbay Akbaba “Alanya tam bir organizasyon şehri. Spor organizasyonları için şartlar çok uygun. Biz de bu organizasyonlarda üzerimize düşeni profesyonelce yapıyoruz” diye konuştu.

KATKI SAĞLAYAN HERKESE TEŞEKKÜR

Festivall.com.tr adına açıklama yapan yetkililer ise “Alanya çok güzel bir festival kazandı. Bu organizasyon katlanarak büyüyecek. Festival ilk kez olmasına rağmen neredeyse sıfır hata ile sonlandı. Katılımcılar şehrimizden çok mutlu ve memnun ayrıldı. Bu yolda bizimle olan, bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

